AP: кандидат в президенты США Хейли призналась в желании заключить союз с Россией

Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. Однако позже ее предвыборная кампания заявила, что ее заявление было ошибкой.
Кандидат на пост главы государства сказала, что нужно объединиться с неевропейскими странами. «Нам нужно объединиться с Россией, Австралией, Японией и Израилем», — сказала Никки Хейли. Ее слова приводит
Однако позже ее пресс-секретарь Кен Фарнасо заявил, что заявление Хейли было всего лишь оговоркой. По его словам, никто не действовал по отношению к РФ жестче, чем этот кандидат.
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