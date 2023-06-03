03 июня 2023

AP: кандидат в президенты США Хейли призналась в желании заключить союз с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, россия, сша, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
Никки Хейли заявила, что США нужно построить союз с Россией Фото:

Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. Однако позже ее предвыборная кампания заявила, что ее заявление было ошибкой.

Кандидат на пост главы государства сказала, что нужно объединиться с неевропейскими странами. «Нам нужно объединиться с Россией, Австралией, Японией и Израилем», — сказала Никки Хейли. Ее слова приводит The Associated Press. Она подчеркнула, что такой союз нужен для сотрудничества с Китаем, и Саудовской Аравией.

Однако позже ее пресс-секретарь Кен Фарнасо заявил, что заявление Хейли было всего лишь оговоркой. По его словам, никто не действовал по отношению к РФ жестче, чем этот кандидат.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. Однако позже ее предвыборная кампания заявила, что ее заявление было ошибкой. Кандидат на пост главы государства сказала, что нужно объединиться с неевропейскими странами. «Нам нужно объединиться с Россией, Австралией, Японией и Израилем», — сказала Никки Хейли. Ее слова приводит The Associated Press. Она подчеркнула, что такой союз нужен для сотрудничества с Китаем, и Саудовской Аравией. Однако позже ее пресс-секретарь Кен Фарнасо заявил, что заявление Хейли было всего лишь оговоркой. По его словам, никто не действовал по отношению к РФ жестче, чем этот кандидат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...