AP: кандидат в президенты США Хейли призналась в желании заключить союз с Россией

04 июня 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Никки Хейли заявила, что США нужно построить союз с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. Однако позже ее предвыборная кампания заявила, что ее заявление было ошибкой. Кандидат на пост главы государства сказала, что нужно объединиться с неевропейскими странами. «Нам нужно объединиться с Россией, Австралией, Японией и Израилем», — сказала Никки Хейли. Ее слова приводит The Associated Press . Она подчеркнула, что такой союз нужен для сотрудничества с Китаем, и Саудовской Аравией. Однако позже ее пресс-секретарь Кен Фарнасо заявил, что заявление Хейли было всего лишь оговоркой. По его словам, никто не действовал по отношению к РФ жестче, чем этот кандидат.

Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. Однако позже ее предвыборная кампания заявила, что ее заявление было ошибкой. Кандидат на пост главы государства сказала, что нужно объединиться с неевропейскими странами. «Нам нужно объединиться с Россией, Австралией, Японией и Израилем», — сказала Никки Хейли. Ее слова приводит The Associated Press. Она подчеркнула, что такой союз нужен для сотрудничества с Китаем, и Саудовской Аравией. Однако позже ее пресс-секретарь Кен Фарнасо заявил, что заявление Хейли было всего лишь оговоркой. По его словам, никто не действовал по отношению к РФ жестче, чем этот кандидат.