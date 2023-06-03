03 июня 2023

В Свердловской области продолжают действовать десятки пожаров

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Сотрудники МЧС продолжают бороться с 25 пожарами в регионе (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«На Среднем Урале 3 июня было ликвидировано три природных пожара. Однако в регионе продолжают действовать 25 возгораний, 13 из которых локализованы», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, отметили в МЧС. По данным telegram-канала «Не для протокола», сложная ситуация с пожарами обстоит в Гаринском районе (действуют два пожара на площади 3050 га) и Сосьвинском городском округе (действуют пять пожаров на площади 1382 га). Все пожары на этих территориях локализованы.

Ранее сообщалось, что в Березовском городском округе спасатели потушили пожар площадью 30 гектаров. Ландшафтные пожары действуют в области с конца апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.

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В Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На Среднем Урале 3 июня было ликвидировано три природных пожара. Однако в регионе продолжают действовать 25 возгораний, 13 из которых локализованы», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, отметили в МЧС. По данным telegram-канала «Не для протокола», сложная ситуация с пожарами обстоит в Гаринском районе (действуют два пожара на площади 3050 га) и Сосьвинском городском округе (действуют пять пожаров на площади 1382 га). Все пожары на этих территориях локализованы. Ранее сообщалось, что в Березовском городском округе спасатели потушили пожар площадью 30 гектаров. Ландшафтные пожары действуют в области с конца апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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