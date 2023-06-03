В Свердловской области продолжают действовать десятки пожаров

04 июня 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС продолжают бороться с 25 пожарами в регионе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На Среднем Урале 3 июня было ликвидировано три природных пожара. Однако в регионе продолжают действовать 25 возгораний, 13 из которых локализованы», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, отметили в МЧС. По данным telegram-канала «Не для протокола», сложная ситуация с пожарами обстоит в Гаринском районе (действуют два пожара на площади 3050 га) и Сосьвинском городском округе (действуют пять пожаров на площади 1382 га). Все пожары на этих территориях локализованы. Ранее сообщалось, что в Березовском городском округе спасатели потушили пожар площадью 30 гектаров. Ландшафтные пожары действуют в области с конца апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.

В Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На Среднем Урале 3 июня было ликвидировано три природных пожара. Однако в регионе продолжают действовать 25 возгораний, 13 из которых локализованы», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, отметили в МЧС. По данным telegram-канала «Не для протокола», сложная ситуация с пожарами обстоит в Гаринском районе (действуют два пожара на площади 3050 га) и Сосьвинском городском округе (действуют пять пожаров на площади 1382 га). Все пожары на этих территориях локализованы. Ранее сообщалось, что в Березовском городском округе спасатели потушили пожар площадью 30 гектаров. Ландшафтные пожары действуют в области с конца апреля. В регионе введен особый противопожарный режим.