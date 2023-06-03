Спасатели ликвидировали крупный пожар в Свердловской области

В Березовском городском округе потушили пожар площадью 30 гектаров

04 июня 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили крупный лесной пожар в Березовском городском округе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Березовском городском округе (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали крупный лесной пожар на площади 30 гектаров. Также 3 июня спасатели локализовали восемь пожаров на площади 4,2 тысячи га, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров. В регионе 3 июня бушевали 17 природных пожаров на площади 4,8 тысячи га, из них локализовано восемь возгораний (4,2 тысячи га)», — пишет ДИП в Telegram. Спасатели 3 июня локализовали пожары в: Гаринском городском округе (три тысячи га);

Сосьвинском городском округе (1,3 тысячи га);

Махневском муниципальном образовании (421 га);

Тугулымском городском округе (три га);

Горноуральском городском округе (три га). С пожарами в Свердловской области продолжают бороться 750 специалистов Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств. В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также специальная авиация. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на площади 559 гектаров. Ландшафтные пожары бушуют в регионе с конца апреля.

В Березовском городском округе (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали крупный лесной пожар на площади 30 гектаров. Также 3 июня спасатели локализовали восемь пожаров на площади 4,2 тысячи га, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров. В регионе 3 июня бушевали 17 природных пожаров на площади 4,8 тысячи га, из них локализовано восемь возгораний (4,2 тысячи га)», — пишет ДИП в Telegram. Спасатели 3 июня локализовали пожары в: С пожарами в Свердловской области продолжают бороться 750 специалистов Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств. В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также специальная авиация. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на площади 559 гектаров. Ландшафтные пожары бушуют в регионе с конца апреля.