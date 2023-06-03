03 июня 2023

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Свердловской области

В Березовском городском округе потушили пожар площадью 30 гектаров
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спасатели потушили крупный лесной пожар в Березовском городском округе (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Березовском городском округе (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали крупный лесной пожар на площади 30 гектаров. Также 3 июня спасатели локализовали восемь пожаров на площади 4,2 тысячи га, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров. В регионе 3 июня бушевали 17 природных пожаров на площади 4,8 тысячи га, из них локализовано восемь возгораний (4,2 тысячи га)», — пишет ДИП в Telegram.

Спасатели 3 июня локализовали пожары в:

  • Гаринском городском округе (три тысячи га);
  • Сосьвинском городском округе (1,3 тысячи га);
  • Махневском муниципальном образовании (421 га);
  • Тугулымском городском округе (три га);
  • Горноуральском городском округе (три га).

С пожарами в Свердловской области продолжают бороться 750 специалистов Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств. В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также специальная авиация.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на площади 559 гектаров. Ландшафтные пожары бушуют в регионе с конца апреля.

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В Березовском городском округе (Свердловская область) сотрудники МЧС ликвидировали крупный лесной пожар на площади 30 гектаров. Также 3 июня спасатели локализовали восемь пожаров на площади 4,2 тысячи га, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 гектаров. В регионе 3 июня бушевали 17 природных пожаров на площади 4,8 тысячи га, из них локализовано восемь возгораний (4,2 тысячи га)», — пишет ДИП в Telegram. Спасатели 3 июня локализовали пожары в: С пожарами в Свердловской области продолжают бороться 750 специалистов Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств. В тушении огня задействовано почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также специальная авиация. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров в Свердловской области на площади 559 гектаров. Ландшафтные пожары бушуют в регионе с конца апреля.
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