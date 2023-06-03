03 июня 2023
02 июня 2023

Губернатор Моор открыл Всероссийский полумарафон, задав новый тренд

Александр Моор первым из губернаторов лично открыл фестиваль «Стальной характер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Моор впервые лично открыл марафон «Стальной характер» Фото:

В своей предвыборной кампании тюменский губернатор Александр Моор обратился к интересам горожан, которые ранее местная власть не замечала — сегодня он дал старт этапу забега «Стальной характер». Александр Моор, у которого в сентябре переизбрание, встретился с наиболее известными и влиятельными марафонцами, а после и выступил перед всеми участниками, рассказав, что делается в регионе для более комфортной жизни.

«Мы в Тюменской области стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок», — сообщил глава региона.

Власть никогда серьезно к марафонам не относилась: в регионах редко кто из чиновников уровня выше мэра вставлял подобные акции в свой график. Однако у Тюмени своя специфика: в административном центре живет больше половины избирателей «Юга», и перед выборами относиться к бегу, как к блажи горожан, невозможно. Ранее «Стальной характер» ежегодно открывал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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В своей предвыборной кампании тюменский губернатор Александр Моор обратился к интересам горожан, которые ранее местная власть не замечала — сегодня он дал старт этапу забега «Стальной характер». Александр Моор, у которого в сентябре переизбрание, встретился с наиболее известными и влиятельными марафонцами, а после и выступил перед всеми участниками, рассказав, что делается в регионе для более комфортной жизни. «Мы в Тюменской области стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок», — сообщил глава региона. Власть никогда серьезно к марафонам не относилась: в регионах редко кто из чиновников уровня выше мэра вставлял подобные акции в свой график. Однако у Тюмени своя специфика: в административном центре живет больше половины избирателей «Юга», и перед выборами относиться к бегу, как к блажи горожан, невозможно. Ранее «Стальной характер» ежегодно открывал мэр Тюмени Руслан Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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