Пожар в лесах Аргаяшского района тушат более 100 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Вторые сутки спасатели области ведут борьбу с лесным пожаром, который начался вчера около ПСС поселка Бижеляк в Аргаяшском районе. Из-за сильного ветра и непредсказуемости распространения тления торфяников огнем оказалось охвачено около 140 гектаров», — говорится в пресс-релизе ведомства, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Лесной участок опахали с привлечением тяжелой техники, организовали минерализованные полосы. Однако из-за ветра огонь перекинулся на верхушки деревьев, но оперативная проливка позволила сдержать пожар. По данным на 4 июня, открытых очагов горения нет, но тление на отдельных участках продолжается. К ликвидации пожара привлечено 100 человек и 23 единицы техники.