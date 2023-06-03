03 июня 2023

Лесной пожар подобрался к поселку в Челябинской области. Видео

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, деревья, лес, лесной пожар
Пожар в лесах Аргаяшского района тушат более 100 человек Фото:
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Крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Вторые сутки спасатели области ведут борьбу с лесным пожаром, который начался вчера около ПСС поселка Бижеляк в Аргаяшском районе. Из-за сильного ветра и непредсказуемости распространения тления торфяников огнем оказалось охвачено около 140 гектаров», — говорится в пресс-релизе ведомства, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Лесной участок опахали с привлечением тяжелой техники, организовали минерализованные полосы. Однако из-за ветра огонь перекинулся на верхушки деревьев, но оперативная проливка позволила сдержать пожар. По данным на 4 июня, открытых очагов горения нет, но тление на отдельных участках продолжается. К ликвидации пожара привлечено 100 человек и 23 единицы техники.

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Крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области. «Вторые сутки спасатели области ведут борьбу с лесным пожаром, который начался вчера около ПСС поселка Бижеляк в Аргаяшском районе. Из-за сильного ветра и непредсказуемости распространения тления торфяников огнем оказалось охвачено около 140 гектаров», — говорится в пресс-релизе ведомства, которое имеется в распоряжении URA.RU. Лесной участок опахали с привлечением тяжелой техники, организовали минерализованные полосы. Однако из-за ветра огонь перекинулся на верхушки деревьев, но оперативная проливка позволила сдержать пожар. По данным на 4 июня, открытых очагов горения нет, но тление на отдельных участках продолжается. К ликвидации пожара привлечено 100 человек и 23 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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