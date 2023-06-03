В Оксфорде раскрыли неожиданный эффект при отказе от курения

Оксфордский университет: отказ от сигарет способствует улучшению психического здоровья

04 июня 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В исследовании приняли участие 4260 курящих граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. Об этом говорят результаты исследования ученых из Оксфордского университета. «Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — передает «Ридус» заявление ученых. Уточняется, что специалистами были проанализированы данные клинического исследования, проводившегося в 140 медцентрах в 16 странах с 2011 по 2015 год. В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Уточняется, что, согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами. Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что курение не помогает успокоиться. По ее словам, расслабление обусловлено методичным вдыханием и выдыханием воздуха во время процесса.

Отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. Об этом говорят результаты исследования ученых из Оксфордского университета. «Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — передает «Ридус» заявление ученых. Уточняется, что специалистами были проанализированы данные клинического исследования, проводившегося в 140 медцентрах в 16 странах с 2011 по 2015 год. В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Уточняется, что, согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами. Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что курение не помогает успокоиться. По ее словам, расслабление обусловлено методичным вдыханием и выдыханием воздуха во время процесса.