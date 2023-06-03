03 июня 2023

В Оксфорде раскрыли неожиданный эффект при отказе от курения

Оксфордский университет: отказ от сигарет способствует улучшению психического здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
В исследовании приняли участие 4260 курящих граждан Фото:

Отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. Об этом говорят результаты исследования ученых из Оксфордского университета.

«Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — передает «Ридус» заявление ученых. Уточняется, что специалистами были проанализированы данные клинического исследования, проводившегося в 140 медцентрах в 16 странах с 2011 по 2015 год.

В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Уточняется, что, согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что курение не помогает успокоиться. По ее словам, расслабление обусловлено методичным вдыханием и выдыханием воздуха во время процесса.

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Отказ от курения способствует улучшению психического здоровья человека. Об этом говорят результаты исследования ученых из Оксфордского университета. «Без сигарет психическое здоровье в среднем улучшается, и наше исследование это подтверждает», — передает «Ридус» заявление ученых. Уточняется, что специалистами были проанализированы данные клинического исследования, проводившегося в 140 медцентрах в 16 странах с 2011 по 2015 год. В эксперименте принимали участие 4260 курящих людей. Уточняется, что, согласно результатам исследования, отказ от курения способствует улучшению показателей депрессии и тревоги не только у психически здоровых, но и людей с расстройствами. Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что курение не помогает успокоиться. По ее словам, расслабление обусловлено методичным вдыханием и выдыханием воздуха во время процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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