В ХМАО для борьбы с пожарами отправили десант из Карелии и Мурманской области

В Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с лесными пожарами прибыло 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. Об этом сообщается в окружном департаменте недропользования.
«Югра наращивает группировку сил для тушения лесных пожаров. В регион прибыли еще 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отряды из других регионов помогают десантникам-пожарным из ХМАО ликвидировать лесные пожары в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно.
Ранее URA.RU сообщало, что для помощи Ханты-Мансийской Авиалесоохране в тушении лесных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает 50 парашютистов-десантников. Переброска федеральных сил идет с территории Омской области.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.