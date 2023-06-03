03 июня 2023
02 июня 2023

В ХМАО для борьбы с пожарами отправили десант из Карелии и Мурманской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Отряды помогают тушить возгорания в труднодоступных местностях Фото:
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В Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с лесными пожарами прибыло 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. Об этом сообщается в окружном департаменте недропользования.

«Югра наращивает группировку сил для тушения лесных пожаров. В регион прибыли еще 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отряды из других регионов помогают десантникам-пожарным из ХМАО ликвидировать лесные пожары в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно.

Ранее URA.RU сообщало, что для помощи Ханты-Мансийской Авиалесоохране в тушении лесных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает 50 парашютистов-десантников. Переброска федеральных сил идет с территории Омской области.

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В Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с лесными пожарами прибыло 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. Об этом сообщается в окружном департаменте недропользования. «Югра наращивает группировку сил для тушения лесных пожаров. В регион прибыли еще 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отряды из других регионов помогают десантникам-пожарным из ХМАО ликвидировать лесные пожары в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что для помощи Ханты-Мансийской Авиалесоохране в тушении лесных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает 50 парашютистов-десантников. Переброска федеральных сил идет с территории Омской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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