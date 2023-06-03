В ХМАО для борьбы с пожарами отправили десант из Карелии и Мурманской области

Отряды помогают тушить возгорания в труднодоступных местностях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийский автономный округ для борьбы с лесными пожарами прибыло 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. Об этом сообщается в окружном департаменте недропользования.

«Югра наращивает группировку сил для тушения лесных пожаров. В регион прибыли еще 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отряды из других регионов помогают десантникам-пожарным из ХМАО ликвидировать лесные пожары в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно.

Ранее URA.RU сообщало, что для помощи Ханты-Мансийской Авиалесоохране в тушении лесных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает 50 парашютистов-десантников. Переброска федеральных сил идет с территории Омской области.