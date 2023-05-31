Для тушения пожаров в ХМАО будет переброшен десант из Омской области

Для тушения пожаров в Кондинский район (ХМАО) будет переброшен десант Федеральной Авиалесохраны. Об этом URA.RU сообщили в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана». 31 мая в муниципалитете был введен режим ЧС.
«Из-за прогрева воздуха в южной части Ханты-Мансийского автономного округа растет волна грозовой активности, что становится причиной вспышки труднодоступных „грозовых“ пожаров. В Кондинском районе региона введен режим ЧС. Для помощи Ханты-Мансийской Авиалесоохране в тушении лесных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает 50 парашютистов-десантников. Переброска федеральных сил идет с территории Омской области», — указано в сообщении Авиалесохраны.
Там добавили, что с начала недели в ХМАО зафиксированы 39 лесных пожаров. 24 из них были ликвидированы.
Ранее агентство писало о том, что в Кондинском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. 1 июня на фоне быстрого распространения огня было временно ограничено движение транспорта на участке автодороги между Ураем и Междуреченским.
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