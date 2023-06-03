В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

04 июня 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Спасатели заявляют, что в Свердловской области 5 июня будут ливни и грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Местами в Свердловской области 5 июня сохранятся грозы, сильные дожди, крупный град и ветер до 25 м/c. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным синоптиков непогода на Среднем Урале сохранится 4 и 5 июня! В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/c», — пишет ведомство в Telegram. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот период. Если попали в беду, то звоните по номеру 101 или 112. Ранее сотрудники МЧС продлевали штормовое предупреждение до 4 июня. По их данным, местами в области ожидаются сильные дожди и грозы.

Местами в Свердловской области 5 июня сохранятся грозы, сильные дожди, крупный град и ветер до 25 м/c. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным синоптиков непогода на Среднем Урале сохранится 4 и 5 июня! В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/c», — пишет ведомство в Telegram. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот период. Если попали в беду, то звоните по номеру 101 или 112. Ранее сотрудники МЧС продлевали штормовое предупреждение до 4 июня. По их данным, местами в области ожидаются сильные дожди и грозы.