03 июня 2023

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гроза в Екатеринбурге, администрация екатеринбурга, молния, гроза, непогода, дождь, мэрия екатеринбурга
Спасатели заявляют, что в Свердловской области 5 июня будут ливни и грозы Фото:

Местами в Свердловской области 5 июня сохранятся грозы, сильные дожди, крупный град и ветер до 25 м/c. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным синоптиков непогода на Среднем Урале сохранится 4 и 5 июня! В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/c», — пишет ведомство в Telegram.

Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот период. Если попали в беду, то звоните по номеру 101 или 112.

Ранее сотрудники МЧС продлевали штормовое предупреждение до 4 июня. По их данным, местами в области ожидаются сильные дожди и грозы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Местами в Свердловской области 5 июня сохранятся грозы, сильные дожди, крупный град и ветер до 25 м/c. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным синоптиков непогода на Среднем Урале сохранится 4 и 5 июня! В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/c», — пишет ведомство в Telegram. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот период. Если попали в беду, то звоните по номеру 101 или 112. Ранее сотрудники МЧС продлевали штормовое предупреждение до 4 июня. По их данным, местами в области ожидаются сильные дожди и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...