В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Спасатели заявляют, что в Свердловской области 5 июня будут ливни и грозы
Местами в Свердловской области 5 июня сохранятся грозы, сильные дожди, крупный град и ветер до 25 м/c. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«По данным синоптиков непогода на Среднем Урале сохранится 4 и 5 июня! В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/c», — пишет ведомство в Telegram.
Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот период. Если попали в беду, то звоните по номеру 101 или 112.
Ранее сотрудники МЧС продлевали штормовое предупреждение до 4 июня. По их данным, местами в области ожидаются сильные дожди и грозы.
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