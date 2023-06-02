МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области

03 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Ночью 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ночью 4 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в региональном ГУ МЧС. До этого синоптики сообщали, что 3 июня в регионе ожидаются грозы, град и 36 градусов жары. «По данным синоптиков, ночью 4 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди при грозах. Просим жителей региона соблюдать бдительность», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. В МЧС пояснили, что при получении информации о непогоде, нужно оставаться в здании. Если ливень застал вас на улице, то не спускайтесь в подземные переходы или другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления. Если вы попали под дождь на машине, то не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, лучше встаньте на обочине и дождитесь окончания ливня. «При возникновении происшествия звоните по телефону «112» или «101», — резюмировали в ведомстве. Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что 3 июня в Свердловской области будут грозы, град и 36-градусная жара. В Екатеринбурге днем 3 июня побит температурный рекорд, который держался с 1936 года.

Ночью 4 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в региональном ГУ МЧС. До этого синоптики сообщали, что 3 июня в регионе ожидаются грозы, град и 36 градусов жары. «По данным синоптиков, ночью 4 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди при грозах. Просим жителей региона соблюдать бдительность», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. В МЧС пояснили, что при получении информации о непогоде, нужно оставаться в здании. Если ливень застал вас на улице, то не спускайтесь в подземные переходы или другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления. Если вы попали под дождь на машине, то не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, лучше встаньте на обочине и дождитесь окончания ливня. «При возникновении происшествия звоните по телефону «112» или «101», — резюмировали в ведомстве. Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что 3 июня в Свердловской области будут грозы, град и 36-градусная жара. В Екатеринбурге днем 3 июня побит температурный рекорд, который держался с 1936 года.