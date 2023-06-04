WarGonzo: ВСУ стягивают резервы к Угледару 04 июня 2023 в 15:39 Размер текста - 17 + ВСУ стягивают технику к Угледару, сообщил военкор Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки под Угледаром. Противник стягивает живую силу и тяжелую технику к населенному пункту. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «ВСУ предприняли попытку атаки под Угледаром. <…> Продолжают подтягивать к линии соприкосновения резервы со стороны Елизаветовки. Речь идет как о живой силе, так и о тяжелой технике», — говорится в telegram-канале . Уточняется, что подразделения ВС РФ делают все возможное, чтобы оттеснить противника. Бои продолжаются юго-западнее Угледара. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Угледаром, передает «Национальная служба новостей». По словам экспертов, Киев рассматривает населенный пункт как возможное направление контрнаступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки под Угледаром. Противник стягивает живую силу и тяжелую технику к населенному пункту. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «ВСУ предприняли попытку атаки под Угледаром. <…> Продолжают подтягивать к линии соприкосновения резервы со стороны Елизаветовки. Речь идет как о живой силе, так и о тяжелой технике», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что подразделения ВС РФ делают все возможное, чтобы оттеснить противника. Бои продолжаются юго-западнее Угледара. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Угледаром, передает «Национальная служба новостей». По словам экспертов, Киев рассматривает населенный пункт как возможное направление контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям