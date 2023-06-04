WarGonzo: ВСУ стягивают резервы к Угледару

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
ВСУ стягивают технику к Угледару, сообщил военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки под Угледаром. Противник стягивает живую силу и тяжелую технику к населенному пункту. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.

«ВСУ предприняли попытку атаки под Угледаром. <…> Продолжают подтягивать к линии соприкосновения резервы со стороны Елизаветовки. Речь идет как о живой силе, так и о тяжелой технике», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что подразделения ВС РФ делают все возможное, чтобы оттеснить противника. Бои продолжаются юго-западнее Угледара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Угледаром, передает «Национальная служба новостей». По словам экспертов, Киев рассматривает населенный пункт как возможное направление контрнаступления.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки под Угледаром. Противник стягивает живую силу и тяжелую технику к населенному пункту. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «ВСУ предприняли попытку атаки под Угледаром. <…> Продолжают подтягивать к линии соприкосновения резервы со стороны Елизаветовки. Речь идет как о живой силе, так и о тяжелой технике», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что подразделения ВС РФ делают все возможное, чтобы оттеснить противника. Бои продолжаются юго-западнее Угледара. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Угледаром, передает «Национальная служба новостей». По словам экспертов, Киев рассматривает населенный пункт как возможное направление контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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