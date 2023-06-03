03 июня 2023
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01 июня 2023

В ЯНАО горит более 25 гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
На 4 июня в округе действует два очага возгорания Фото:
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В Ямало-Ненецком автономном округе на 4 июня спасатели борются с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара. Об этом сообщается управление МЧС по ЯНАО.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 очага природного пожара на площади 26,3 га», — сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 178,08 га.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 26 мая по 1 сентября. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе на 4 июня спасатели борются с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара. Об этом сообщается управление МЧС по ЯНАО. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 очага природного пожара на площади 26,3 га», — сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 178,08 га. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 26 мая по 1 сентября. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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