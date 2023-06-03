В ЯНАО горит более 25 гектаров леса

04 июня 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

На 4 июня в округе действует два очага возгорания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ямало-Ненецком автономном округе на 4 июня спасатели борются с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара. Об этом сообщается управление МЧС по ЯНАО. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 очага природного пожара на площади 26,3 га», — сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 178,08 га. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 26 мая по 1 сентября. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 4 июня спасатели борются с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара. Об этом сообщается управление МЧС по ЯНАО. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 очага природного пожара на площади 26,3 га», — сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 178,08 га. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 26 мая по 1 сентября. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей.