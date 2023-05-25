Власти ЯНАО установили особый противопожарный режим

Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с сегодняшнего дня. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей, сообщили в окружном правительстве.

«С сегодняшнего дня в связи с установившейся теплой, сухой и ветреной погодой для недопущения возникновения лесных пожаров правительством региона введен особый противопожарный режим», — уточнили власти. Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября. Он также включает дополнительные требования во время присутствия в лесах.

В этот период запрещено жечь костры, сухую траву и мусор в черте населенных пунктов. Мэрии обязаны усилить работу по профилактике природных пожаров. Организовать в городах патруль и проверить исправность противопожарной системы. В случае нарушения запрета грозит штраф: физическим лицам от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим от 600 тысяч до миллиона рублей.

В начале месяце в округе начал действовать противопожарный режим. Он продлится до 1 октября. Также были определенны уязвимые для огня территории.