25 мая 2023

Власти ЯНАО установили особый противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября Фото:

Власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с сегодняшнего дня. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей, сообщили в окружном правительстве.

«С сегодняшнего дня в связи с установившейся теплой, сухой и ветреной погодой для недопущения возникновения лесных пожаров правительством региона введен особый противопожарный режим», — уточнили власти. Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября. Он также включает дополнительные требования во время присутствия в лесах.

В этот период запрещено жечь костры, сухую траву и мусор в черте населенных пунктов. Мэрии обязаны усилить работу по профилактике природных пожаров. Организовать в городах патруль и проверить исправность противопожарной системы. В случае нарушения запрета грозит штраф: физическим лицам от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим от 600 тысяч до миллиона рублей.

В начале месяце в округе начал действовать противопожарный режим. Он продлится до 1 октября. Также были определенны уязвимые для огня территории.

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Власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начинает действовать с сегодняшнего дня. Нарушители режима будут оштрафованы на десятки тысяч рублей, сообщили в окружном правительстве. «С сегодняшнего дня в связи с установившейся теплой, сухой и ветреной погодой для недопущения возникновения лесных пожаров правительством региона введен особый противопожарный режим», — уточнили власти. Особый режим будет действовать в регионе до 1 сентября. Он также включает дополнительные требования во время присутствия в лесах. В этот период запрещено жечь костры, сухую траву и мусор в черте населенных пунктов. Мэрии обязаны усилить работу по профилактике природных пожаров. Организовать в городах патруль и проверить исправность противопожарной системы. В случае нарушения запрета грозит штраф: физическим лицам от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим от 600 тысяч до миллиона рублей. В начале месяце в округе начал действовать противопожарный режим. Он продлится до 1 октября. Также были определенны уязвимые для огня территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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