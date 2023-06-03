Семья из Перми передала коллекцию кукол детям Донбасса

Супруги из Перми подарили детям Донбасса коллекцию кукол Фото: Размик Закарян © URA.RU

Супруги из Перми подарили коллекцию кукол в национальных костюмах детям Донбасса. Об этом сообщается на странице «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хотим, чтобы дети Донбасса получили эти куклы в национальных костюмах народов России. Пусть ребята в садике или детдоме играют и знают, что все национальности в нашей стране живут дружно», — рассказала жительница Перми в видеообращении на странице общественников.

Представители общественной организации подчеркнули, что коллекцию из 55 фарфоровых куколок в национальных костюмах и описания к ним, обязательно доставят детям новых территорий РФ. Супруги из Перми, по словам общественников, дарят детям Донбасса свое душевное тепло.

Ранее URA.RU писало, что партию моделей военной техники направили пермяки в Донбасс. Посылку уже получили в Донецком военно-историческом клубе историко-технического стендового моделирования «Донбасский масштаб».