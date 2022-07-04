04 июля 2022

Пермяки отправили детям Донбасса модели танков

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , модель танка
Посылку получили в клубе «Донбасский масштаб» (архивное фото) Фото:
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Партию моделей военной техники направили пермяки в Донбасс. Посылку уже получили в Донецком военно-историческом клубе историко-технического стендового моделирования «Донбасский масштаб». Об этом клуб сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Получили очередную посылку, которая предназначена для поддержания и развития моделизма в Донбассе. В связи с этим событием от имени коллектива Донецкого военно-исторического клуба историко-технического стендового моделирования „Донбасский масштаб“, а также от имени моделистов Донбасса, выражаем слова благодарности магазину „Мир Моделей Пермь“ за оказанную поддержку клубам Донбасса», — говорится в сообщении. Клуб обещает передать подарки в детские кружки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска передал бойцам в Донбасс свой квадрокоптер. Другие горожане направили в регион деньги, продукты и лекарства. Пермяки также отправили обмундирование для внедорожника.

Модели танков и самолетов прибыли в Донецк из Перми
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Партию моделей военной техники направили пермяки в Донбасс. Посылку уже получили в Донецком военно-историческом клубе историко-технического стендового моделирования «Донбасский масштаб». Об этом клуб сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Получили очередную посылку, которая предназначена для поддержания и развития моделизма в Донбассе. В связи с этим событием от имени коллектива Донецкого военно-исторического клуба историко-технического стендового моделирования „Донбасский масштаб“, а также от имени моделистов Донбасса, выражаем слова благодарности магазину „Мир Моделей Пермь“ за оказанную поддержку клубам Донбасса», — говорится в сообщении. Клуб обещает передать подарки в детские кружки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Соликамска передал бойцам в Донбасс свой квадрокоптер. Другие горожане направили в регион деньги, продукты и лекарства. Пермяки также отправили обмундирование для внедорожника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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