03 июня 2023
02 июня 2023

Мэр из Тюменской области пообещал решить проблему с водоснабжением в тобольском селе

В тобольском селе Абалак проблему с водой решат подключением к центральному водоснабжению
© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, водоснабжение, родник, вода, питьевая
Из-за засухи и жары потребление воды жителями увеличилось почти в два раза Фото:

Глава Тобольского района Тюменской области Леонид Митрюшкин сообщил, что проблема с водоснабжением в селе Абалак будет решена путем подключения к центральному водоснабжению. Об этом мэр сообщил в соцсети.

«Выехал сегодня в село Абалак. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Этого не хватает. Проблема известна. Работаем над вопросом по подключению к центральному водоснабжению Абалакское сельское поселение», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале.

Уточняется, что из-за сильной жары и засухи много воды уходит на полив огородов. Потребление воды жителями увеличилось до 300 кубометров в сутки.

Ранее Тобольская межрайонная прокуратура установила, что жители поселка Сибиряк и села Абалак пили некачественную воду. По решению суда, администрация района должна обеспечить снабжение жителей деревень питьевой водой надлежащего качества.

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Глава Тобольского района Тюменской области Леонид Митрюшкин сообщил, что проблема с водоснабжением в селе Абалак будет решена путем подключения к центральному водоснабжению. Об этом мэр сообщил в соцсети. «Выехал сегодня в село Абалак. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Этого не хватает. Проблема известна. Работаем над вопросом по подключению к центральному водоснабжению Абалакское сельское поселение», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале. Уточняется, что из-за сильной жары и засухи много воды уходит на полив огородов. Потребление воды жителями увеличилось до 300 кубометров в сутки. Ранее Тобольская межрайонная прокуратура установила, что жители поселка Сибиряк и села Абалак пили некачественную воду. По решению суда, администрация района должна обеспечить снабжение жителей деревень питьевой водой надлежащего качества.
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