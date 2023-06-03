Мэр из Тюменской области пообещал решить проблему с водоснабжением в тобольском селе

Глава Тобольского района Тюменской области Леонид Митрюшкин сообщил, что проблема с водоснабжением в селе Абалак будет решена путем подключения к центральному водоснабжению. Об этом мэр сообщил в соцсети.
«Выехал сегодня в село Абалак. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Этого не хватает. Проблема известна. Работаем над вопросом по подключению к центральному водоснабжению Абалакское сельское поселение», — сообщает Митрюшкин в своем telegram-канале.
Уточняется, что из-за сильной жары и засухи много воды уходит на полив огородов. Потребление воды жителями увеличилось до 300 кубометров в сутки.
Ранее Тобольская межрайонная прокуратура установила, что жители поселка Сибиряк и села Абалак пили некачественную воду. По решению суда, администрация района должна обеспечить снабжение жителей деревень питьевой водой надлежащего качества.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.