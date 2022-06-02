В деревнях Тобольского района снова проблемы с водой

03 июня 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Пробы воды в деревнях Сибиряк и Абалак показали нарушения по показателю «железо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тобольская межрайонная прокуратура установила, что жители поселка Сибиряк и села Абалак пили некачественную воду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее в Тобольском районе у жителей деревни Веснина пересох колодец. «Установлено, что пробы воды, полученные после очистки в с. Абалак и п. Сибиряк Тобольского района не соответствуют требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека по показателю „железо“», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сейчас, по решению суда, администрация района должна обеспечить снабжение жителей деревень питьевой водой надлежащего качества. Ранее агентство сообщало, что в деревне Веснина жителям пришлось пить воду из реки, так как пересох последний колодец. Благодаря новости URA.RU на эту проблему обратила внимание прокуратура, которая начала проверку.

Тобольская межрайонная прокуратура установила, что жители поселка Сибиряк и села Абалак пили некачественную воду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее в Тобольском районе у жителей деревни Веснина пересох колодец. «Установлено, что пробы воды, полученные после очистки в с. Абалак и п. Сибиряк Тобольского района не соответствуют требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека по показателю „железо“», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сейчас, по решению суда, администрация района должна обеспечить снабжение жителей деревень питьевой водой надлежащего качества. Ранее агентство сообщало, что в деревне Веснина жителям пришлось пить воду из реки, так как пересох последний колодец. Благодаря новости URA.RU на эту проблему обратила внимание прокуратура, которая начала проверку.