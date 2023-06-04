РВ: ВСУ начали атаку с танками в Запорожской области

04 июня 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

В Запорожской области зафиксирована атака бронегруппы ВСУ, заявили военкоры Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении зафиксирована атака противника. Боевая группа Вооруженных Сил Украины, состоящая из 10 танков и другой бронетехники, направилась в наступление в районе времьевского выступа, сообщили военкоры. «Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков перешла в наступление в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что атака ведется в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта, сопровождаемая ротной тактической группой пехоты. Ночью противник осуществил разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на наши передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки, рассказали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС в ходе своего контрнаступления, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На запорожском направлении зафиксирована атака противника. Боевая группа Вооруженных Сил Украины, состоящая из 10 танков и другой бронетехники, направилась в наступление в районе времьевского выступа, сообщили военкоры. «Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков перешла в наступление в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что атака ведется в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта, сопровождаемая ротной тактической группой пехоты. Ночью противник осуществил разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на наши передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки, рассказали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС в ходе своего контрнаступления, передает «Национальная служба новостей».