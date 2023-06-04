РВ: ВСУ начали атаку с танками в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
В Запорожской области зафиксирована атака бронегруппы ВСУ, заявили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении зафиксирована атака противника. Боевая группа Вооруженных Сил Украины, состоящая из 10 танков и другой бронетехники, направилась в наступление в районе времьевского выступа, сообщили военкоры.

«Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков перешла в наступление в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что атака ведется в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта, сопровождаемая ротной тактической группой пехоты.

Ночью противник осуществил разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на наши передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки, рассказали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС в ходе своего контрнаступления, передает «Национальная служба новостей».

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На запорожском направлении зафиксирована атака противника. Боевая группа Вооруженных Сил Украины, состоящая из 10 танков и другой бронетехники, направилась в наступление в районе времьевского выступа, сообщили военкоры. «Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков перешла в наступление в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что атака ведется в районе времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта, сопровождаемая ротной тактической группой пехоты. Ночью противник осуществил разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на наши передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки, рассказали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее ВСУ предпринимали попытку проникнуть в поселок Лобковое Запорожской области, но ВС РФ дали им отпор. Кроме того, Украина пытается форсировать Днепр в районе Запорожской атомной электростанции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС в ходе своего контрнаступления, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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