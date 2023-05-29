ВС РФ отразили наступление ВСУ в Запорожской области

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Российские солдаты отражают атаки ВСУ на Запорожье, уточнил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть в поселок Лобковое (Запорожская область). Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Пресечена очередная попытка бойцов ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. <…> Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», — подчеркнул Владимир Рогов у себя в telegram-канале.

Рогов уточнил, что ВСУ специально пытаются создать видимость их присутствия в данной местности, чтобы ВС РФ растягивали свои войска. Но российская разведка, пояснил он, пресекает украинские планы. Солдаты РФ активно используют беспилотники, тепловизоры и другую современную технику.

Член главного совета администрации Запорожской области уверен, что Киев готовит операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (АЭС). Российские войска активно уничтожают запасы вооружения украинских бойцов, уточнил Рогов. Система ПВО отразила ракетную атаку на город Бердянск, сообщает «Национальная служба новостей». В Запорожье предупредили о наступлении ВСУ через несколько дней, пишет Life.

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Российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть в поселок Лобковое (Запорожская область). Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Пресечена очередная попытка бойцов ВСУ зайти в поселок Лобковое Запорожской области. <…> Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», — подчеркнул Владимир Рогов у себя в telegram-канале. Рогов уточнил, что ВСУ специально пытаются создать видимость их присутствия в данной местности, чтобы ВС РФ растягивали свои войска. Но российская разведка, пояснил он, пресекает украинские планы. Солдаты РФ активно используют беспилотники, тепловизоры и другую современную технику. Член главного совета администрации Запорожской области уверен, что Киев готовит операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (АЭС). Российские войска активно уничтожают запасы вооружения украинских бойцов, уточнил Рогов. Система ПВО отразила ракетную атаку на город Бердянск, сообщает «Национальная служба новостей». В Запорожье предупредили о наступлении ВСУ через несколько дней, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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