Что известно о забастовке сценаристов в США и почему это важно для РФ

04 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Американская WGA требует повышения минимальных выплат сценаристам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В США уже несколько дней идет забастовка сценаристов западных фильмов. URA.RU приводит сводку, что известно на данный момент и как это может повлиять на РФ.



Почему началась забастовка Самая большая гильдия писателей США (WGA) 2 июня объявила, что более 10 тысяч объединенных в профсоюз сценаристов кино и телевидения начнут забастовку из-за соглашения по регулированию порядка отчислений денег от киностудии авторам. По словам ведомства, решение было принято после шести недель переговоров со стриминговыми сервисами. Когда договор не был продлен, WGA предложила начать забастовку 17 апреля. Более 98% сценаристов поддержали инициативу. Требования WGA Увеличение минимальных выплат;

Изменение порядка выплат. Бастующие хотят получать 50% денег авансом;

Минимальный размер сценарной комнаты. WGA требует увеличить число работающих над проектом сценаристов минимум до шести до тех пор, пока проект не получил одобрение на производство;

требует увеличить число работающих над проектом сценаристов минимум до шести до тех пор, пока проект не получил одобрение на производство; Минимальные сроки работы. Минимум 10 недель до того, как сериал получит «зеленый свет»;

Увеличение гонорара;

Запрет на использование искусственного интеллекта и недопуск его к изменению сценария.

В чем суть забастовки У WGA есть четко прописанные правила. Например, все члены Гильдии, присоединившиеся к забастовке, не имеют права работать над сценариями. Кроме того, необходимо присутствовать на каждом митинге и выкрикивать требования. Также все члены Гильдии обязаны информировать руководство профсоюза о любых случаях нарушения забастовки. Есть и более мелкие обязанности. Те, кто нарушит правила, будет навсегда исключен из WGA. Как забастовка повлияет на РФ Многие западные сериалы и фильмы не выйдут в прокат. Это значит, что и россияне не смогут насладиться просмотром своих любимых проектов. Например, забастовка уже повлияла на пятый сезон сериала Netflix «Очень странные дела», продолжение «Одни из нас» от HBO и некоторые фильмы Marvel. По сообщениям СМИ, новая часть «Блейда» и «Сорвиголова» также находятся в заморозке из-за забастовки. Итоги прошлой забастовки Подобная забастовка уже проходила в 2008 году. Тогда это так же повлияло на разработку известных фильмов и сериалов. «Доктор Хаус», «Сверхъестественное», «Остаться в живых» и другие проекты получили укороченные сезоны, а кинокомпания Warner Bros отменила запланированный фильм Джорджа Миллера «Лига справедливости». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США уже несколько дней идет забастовка сценаристов западных фильмов. URA.RU приводит сводку, что известно на данный момент и как это может повлиять на РФ. Почему началась забастовка Самая большая гильдия писателей США (WGA) 2 июня объявила, что более 10 тысяч объединенных в профсоюз сценаристов кино и телевидения начнут забастовку из-за соглашения по регулированию порядка отчислений денег от киностудии авторам. По словам ведомства, решение было принято после шести недель переговоров со стриминговыми сервисами. Когда договор не был продлен, WGA предложила начать забастовку 17 апреля. Более 98% сценаристов поддержали инициативу. Требования WGA В чем суть забастовки У WGA есть четко прописанные правила. Например, все члены Гильдии, присоединившиеся к забастовке, не имеют права работать над сценариями. Кроме того, необходимо присутствовать на каждом митинге и выкрикивать требования. Также все члены Гильдии обязаны информировать руководство профсоюза о любых случаях нарушения забастовки. Есть и более мелкие обязанности. Те, кто нарушит правила, будет навсегда исключен из WGA. Как забастовка повлияет на РФ Многие западные сериалы и фильмы не выйдут в прокат. Это значит, что и россияне не смогут насладиться просмотром своих любимых проектов. Например, забастовка уже повлияла на пятый сезон сериала Netflix «Очень странные дела», продолжение «Одни из нас» от HBO и некоторые фильмы Marvel. По сообщениям СМИ, новая часть «Блейда» и «Сорвиголова» также находятся в заморозке из-за забастовки. Итоги прошлой забастовки Подобная забастовка уже проходила в 2008 году. Тогда это так же повлияло на разработку известных фильмов и сериалов. «Доктор Хаус», «Сверхъестественное», «Остаться в живых» и другие проекты получили укороченные сезоны, а кинокомпания Warner Bros отменила запланированный фильм Джорджа Миллера «Лига справедливости».