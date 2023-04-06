06 апреля 2023

Блинкен назвал точную дату вступления Швеции в НАТО

Блинкен уверен, что Швеция вступит в НАТО к июлю
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Швеция станет членом НАТО в июле, считает Блинкен Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

США уверенны, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. Однако он уверен, что руководство этих стран изменит свое решение в ближайшие недели.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финны официально вступили в НАТО 4 апреля. О возможном вступлении в альянс Швеции Турция планирует вести активные переговоры с руководством страны, возможно в начале июня, пишет RT.

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США уверенны, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента. Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. Однако он уверен, что руководство этих стран изменит свое решение в ближайшие недели. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финны официально вступили в НАТО 4 апреля. О возможном вступлении в альянс Швеции Турция планирует вести активные переговоры с руководством страны, возможно в начале июня, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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