Блинкен назвал точную дату вступления Швеции в НАТО

США уверенны, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы
Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. Однако он уверен, что руководство этих стран изменит свое решение в ближайшие недели.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финны официально вступили в НАТО 4 апреля. О возможном вступлении в альянс Швеции Турция планирует вести активные переговоры с руководством страны, возможно в начале июня, пишет RT.
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