Блинкен назвал точную дату вступления Швеции в НАТО

Блинкен уверен, что Швеция вступит в НАТО к июлю

07 апреля 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Швеция станет членом НАТО в июле, считает Блинкен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО США уверенны, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента. Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. Однако он уверен, что руководство этих стран изменит свое решение в ближайшие недели. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финны официально вступили в НАТО 4 апреля. О возможном вступлении в альянс Швеции Турция планирует вести активные переговоры с руководством страны, возможно в начале июня, пишет RT.

США уверенны, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента. Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. Однако он уверен, что руководство этих стран изменит свое решение в ближайшие недели. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финны официально вступили в НАТО 4 апреля. О возможном вступлении в альянс Швеции Турция планирует вести активные переговоры с руководством страны, возможно в начале июня, пишет RT.