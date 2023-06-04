04 июня 2023

Подполковник Иванников заявил о необходимости расширить возможности использования срочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты срочной службы могут помочь высвободить силы миротворческих миссий, сказал Олег Иванников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты срочной службы могут заменить миротворцев, пограничников, а также сами присутствовать на второй или третьей линии обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Когда речь заходит об опасности, мы прежде всего должны думать об обороноспособности государства. Конечно, солдаты срочной службы — это вчерашние дети, но они призваны для того, чтобы получить военно-учетную специальность и защищать наше отечество. В советское время срочников призывали на службу в африканские страны, в Юго-Восточную Азию, где были наши базы. Тот неоценимый опыт, который они приобрели, использовался ими практически на протяжении всей жизни. Я считаю, что эта мера необходимая, жизненноважная, и, на перспективу, это скажется самым положительным образом на обороноспособности государства», — сказал Олег Иванников.

По его словам, срочники могут заменить не только миротворческие миссии, но и укрепить погранвойска. Высвободившихся специалистов возможно направить на территорию, где более напряженная оперативная обстановка. «Также необходимо отменить поправки в федеральный закон, предусматривающие срок службы на один год. Этот закон был принят в мирные времена. Тем более техника, используемая Вооруженными силами Российской Федерации, практически на всех направлениях является уникальной, очень сложной и за такой короткий промежуток времени срочники просто не могут ее освоить», — отметил подполковник.

Военный политолог подчеркнул, что солдаты срочной службы могут быть отправлены в зону спецоперации. «Это универсальный резерв Вооруженных сил и надо их использовать на все 100% для защиты российских рубежей. Я считаю, что если отправить срочников в зону боевых действий на вторую и третью линию обороны. В этом не будет ничего предосудительного. Родину нашу нужно защищать. Боевой опыт, который они получат, будет бесценен. Они смогут его потом передавать в учебные центры», — объяснил эксперт.

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Солдаты срочной службы могут заменить миротворцев, пограничников, а также сами присутствовать на второй или третьей линии обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Когда речь заходит об опасности, мы прежде всего должны думать об обороноспособности государства. Конечно, солдаты срочной службы — это вчерашние дети, но они призваны для того, чтобы получить военно-учетную специальность и защищать наше отечество. В советское время срочников призывали на службу в африканские страны, в Юго-Восточную Азию, где были наши базы. Тот неоценимый опыт, который они приобрели, использовался ими практически на протяжении всей жизни. Я считаю, что эта мера необходимая, жизненноважная, и, на перспективу, это скажется самым положительным образом на обороноспособности государства», — сказал Олег Иванников. По его словам, срочники могут заменить не только миротворческие миссии, но и укрепить погранвойска. Высвободившихся специалистов возможно направить на территорию, где более напряженная оперативная обстановка. «Также необходимо отменить поправки в федеральный закон, предусматривающие срок службы на один год. Этот закон был принят в мирные времена. Тем более техника, используемая Вооруженными силами Российской Федерации, практически на всех направлениях является уникальной, очень сложной и за такой короткий промежуток времени срочники просто не могут ее освоить», — отметил подполковник. Военный политолог подчеркнул, что солдаты срочной службы могут быть отправлены в зону спецоперации. «Это универсальный резерв Вооруженных сил и надо их использовать на все 100% для защиты российских рубежей. Я считаю, что если отправить срочников в зону боевых действий на вторую и третью линию обороны. В этом не будет ничего предосудительного. Родину нашу нужно защищать. Боевой опыт, который они получат, будет бесценен. Они смогут его потом передавать в учебные центры», — объяснил эксперт.
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