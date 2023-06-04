Власти Запорожья подтвердили попытки штурма ВСУ в регионе

04 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

ВСУ предприняли разведку боем на запорожском направлении, рассказал Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предприняли попытку атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня около 12:00 солдаты ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском направлении в районе времевского выступа», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки и южнее Новодаровки. После двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, уничтоженных из ПТРК. Благодаря качественной обороне российских бойцов и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, ВСУ понесли потери и были отброшены с занятых позиций, заключил Рогов. Ранее военные корреспонденты сообщали об атаке ВСУ в Запорожской области. В ходе атаки украинские солдаты использовали до десяти танков.

ВСУ предприняли попытку атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня около 12:00 солдаты ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском направлении в районе времевского выступа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки и южнее Новодаровки. После двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, уничтоженных из ПТРК. Благодаря качественной обороне российских бойцов и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, ВСУ понесли потери и были отброшены с занятых позиций, заключил Рогов. Ранее военные корреспонденты сообщали об атаке ВСУ в Запорожской области. В ходе атаки украинские солдаты использовали до десяти танков.