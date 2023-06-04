Власти Запорожья подтвердили попытки штурма ВСУ в регионе

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ВСУ предприняли разведку боем на запорожском направлении, рассказал Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:00 солдаты ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском направлении в районе времевского выступа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки и южнее Новодаровки.

После двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, уничтоженных из ПТРК. Благодаря качественной обороне российских бойцов и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, ВСУ понесли потери и были отброшены с занятых позиций, заключил Рогов.

Ранее военные корреспонденты сообщали об атаке ВСУ в Запорожской области. В ходе атаки украинские солдаты использовали до десяти танков.

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ВСУ предприняли попытку атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа, используя при этом более полутора десятков единиц бронетехники. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня около 12:00 солдаты ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском направлении в районе времевского выступа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки и южнее Новодаровки. После двух часов боя ВСУ продвинулись на 200 метров, потеряв не менее двух танков и полтора десятка военных, уничтоженных из ПТРК. Благодаря качественной обороне российских бойцов и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, ВСУ понесли потери и были отброшены с занятых позиций, заключил Рогов. Ранее военные корреспонденты сообщали об атаке ВСУ в Запорожской области. В ходе атаки украинские солдаты использовали до десяти танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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