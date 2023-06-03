На Челябинскую область обрушился град. Фото

04 июня 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

В Челябинской области прошел крупный град Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области 4 июня выпал град. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «4 июня прорвало небо и сыплет град. Первый раз он был несильным, второй — крупные ледовые „ягоды“ падали с неба с громким гулом», — написала на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. К посту она приложила фотографии, на которых видно, как град побил цветы. Другие пользователи в группе «Подслушано Катав-Ивановск» в соцсети «ВКонтакте» рассказывают, что на их огородах серьезно пострадал урожай. Град побил капусту, ревень, а сильный дождь смыл свеклу с грядок. Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. По данным Челябинского гидрометцентра, 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду. Крупный град выпал в Катав-Ивановске Фото с официальной страницы Галины Федосеевой в социальной сети «ВКонтакте» Очевидцы в соцсети делятся снимками выпавшего града Фото из группы «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 4 июня выпал град. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «4 июня прорвало небо и сыплет град. Первый раз он был несильным, второй — крупные ледовые „ягоды“ падали с неба с громким гулом», — написала на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. К посту она приложила фотографии, на которых видно, как град побил цветы. Другие пользователи в группе «Подслушано Катав-Ивановск» в соцсети «ВКонтакте» рассказывают, что на их огородах серьезно пострадал урожай. Град побил капусту, ревень, а сильный дождь смыл свеклу с грядок. Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. По данным Челябинского гидрометцентра, 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду.