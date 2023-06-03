03 июня 2023

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

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Погода. Пермь, многоэтажки, гроза, туча, пасмурно, лето, жилье
При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинской области.

«По данным Челябинского гидрометцентра в ближайшие часы 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду», — говорится в предупреждении ЕДДС региона.

Ливень с грозой в Челябинске прошел в субботу днем. По словам горожан, в некоторых районах наблюдался град и сильный ветер.

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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинской области. «По данным Челябинского гидрометцентра в ближайшие часы 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду», — говорится в предупреждении ЕДДС региона. Ливень с грозой в Челябинске прошел в субботу днем. По словам горожан, в некоторых районах наблюдался град и сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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