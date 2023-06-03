Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

04 июня 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинской области. «По данным Челябинского гидрометцентра в ближайшие часы 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду», — говорится в предупреждении ЕДДС региона. Ливень с грозой в Челябинске прошел в субботу днем. По словам горожан, в некоторых районах наблюдался град и сильный ветер.

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинской области. «По данным Челябинского гидрометцентра в ближайшие часы 4 июня, ночью и днем 5 июня местами в регионе ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду», — говорится в предупреждении ЕДДС региона. Ливень с грозой в Челябинске прошел в субботу днем. По словам горожан, в некоторых районах наблюдался град и сильный ветер.