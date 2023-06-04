Кадыров предложил отправить своих бойцов защищать Белгородскую область

Чеченские подразделения могли бы начать бороться с террористами, атаковавшими Белгородскую область. С соответствующим предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений», —
Глава Чечни пояснил свое предложение тем, что его бойцы обладают достаточным опытом в антитеррористических операциях. Кадыров отметил, что количество чеченских бойцов превышает 70 тысяч человек. Они оснащены техникой, хорошо обучены и готовы выполнить любой приказ президента, чтобы защитить государство от врага.
«Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!», — подытожил Кадыров.
22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в области были созданы семь батальонов территориальной обороны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что диверсии, по замыслу организаторов, должны была отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Также Гладков заявил о том, что ВС РФ вели бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области.
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