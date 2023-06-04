04 июня 2023

Кадыров предложил отправить своих бойцов защищать Белгородскую область

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы готовы выполнить любой приказ президента Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Чеченские подразделения могли бы начать бороться с террористами, атаковавшими Белгородскую область. С соответствующим предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений», — написал Кадыров у себя в telegram-канале.

Глава Чечни пояснил свое предложение тем, что его бойцы обладают достаточным опытом в антитеррористических операциях. Кадыров отметил, что количество чеченских бойцов превышает 70 тысяч человек. Они оснащены техникой, хорошо обучены и готовы выполнить любой приказ президента, чтобы защитить государство от врага.

«Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!», — подытожил Кадыров.

22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в области были созданы семь батальонов территориальной обороны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что диверсии, по замыслу организаторов, должны была отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Также Гладков заявил о том, что ВС РФ вели бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области.

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Чеченские подразделения могли бы начать бороться с террористами, атаковавшими Белгородскую область. С соответствующим предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений», — написал Кадыров у себя в telegram-канале. Глава Чечни пояснил свое предложение тем, что его бойцы обладают достаточным опытом в антитеррористических операциях. Кадыров отметил, что количество чеченских бойцов превышает 70 тысяч человек. Они оснащены техникой, хорошо обучены и готовы выполнить любой приказ президента, чтобы защитить государство от врага. «Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!», — подытожил Кадыров. 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в области были созданы семь батальонов территориальной обороны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что диверсии, по замыслу организаторов, должны была отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Также Гладков заявил о том, что ВС РФ вели бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области.
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