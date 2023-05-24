Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно раздать оружие жителям приграничных регионов

25 мая 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил раздать оружие жителям приграничных с Украиной регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Жителям приграничных с Украиной районов необходимо дать оружие. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он рекомендует создать подобие советской организации «Смерша», чтобы защищать страну от диверсантов. «Что касается приграничных территорий в рамках событий, которые были в Белгороде, все задаются вопросом: где тероборона наша? Она не вооружена или ее нет? Может быть, стоит принять какие-то организационные меры и в этом направлении? Почему не раздать оружие людям, которые находятся в приграничных районах? Я считаю, что надо немедленно выдать оружие: стрелковое оружие, гранаты, ручные противотанковые гранатометы», — предложил Луговой в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». По словам депутата, в России нужно создать «Смерш», как во время Великой Отечественной войны. Он отмечает, что эта инициатива активно обсуждается. «Смерш» — Главное управление разведки, которое было создано в 1943 году в СССР. Аббревиатуру взяли от словосочетания «Смерть шпионам!». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него есть много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом украинских диверсантов. ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая. По словам Гладкова, в области уже создали семь батальонов территориальной обороны, передает агентство Nation News. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна была отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям приграничных с Украиной районов необходимо дать оружие. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он рекомендует создать подобие советской организации «Смерша», чтобы защищать страну от диверсантов. «Что касается приграничных территорий в рамках событий, которые были в Белгороде, все задаются вопросом: где тероборона наша? Она не вооружена или ее нет? Может быть, стоит принять какие-то организационные меры и в этом направлении? Почему не раздать оружие людям, которые находятся в приграничных районах? Я считаю, что надо немедленно выдать оружие: стрелковое оружие, гранаты, ручные противотанковые гранатометы», — предложил Луговой в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». По словам депутата, в России нужно создать «Смерш», как во время Великой Отечественной войны. Он отмечает, что эта инициатива активно обсуждается. «Смерш» — Главное управление разведки, которое было создано в 1943 году в СССР. Аббревиатуру взяли от словосочетания «Смерть шпионам!». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него есть много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом украинских диверсантов. ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая. По словам Гладкова, в области уже создали семь батальонов территориальной обороны, передает агентство Nation News. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна была отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.