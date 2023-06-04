Российские военные показали, как уничтожают «Солнцепеком» позиции ВСУ. Видео 05 июня 2023 в 07:31 Размер текста - 17 + Огнеметная система «Солнцепек» после получения координат поражает позиции ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожают огнеметной системой «Солнцепек» украинские силы на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив видео с работой установки. «Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве. Слова передает РИА Новости. Отмечается, что работа системы происходит за счет автоматического прицела. Ранее стало известно, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом рассказал пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также российские военные поразили украинских националистов около Гуляйполя боеприпасами «Солнцепека». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, передает телеканал 360. Российские военные уничтожают огнеметной системой «Солнцепек» украинские силы на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив видео с работой установки. «Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве. Слова передает РИА Новости. Отмечается, что работа системы происходит за счет автоматического прицела. Ранее стало известно, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом рассказал пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также российские военные поразили украинских националистов около Гуляйполя боеприпасами «Солнцепека». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям