04 июня 2023

Российские военные показали, как уничтожают «Солнцепеком» позиции ВСУ. Видео

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Огнеметная система «Солнцепек» после получения координат поражает позиции ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожают огнеметной системой «Солнцепек» украинские силы на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив видео с работой установки.

«Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве. Слова передает РИА Новости. Отмечается, что работа системы происходит за счет автоматического прицела.

Ранее стало известно, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом рассказал пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также российские военные поразили украинских националистов около Гуляйполя боеприпасами «Солнцепека». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, передает телеканал 360.

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Российские военные уничтожают огнеметной системой «Солнцепек» украинские силы на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив видео с работой установки. «Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве. Слова передает РИА Новости. Отмечается, что работа системы происходит за счет автоматического прицела. Ранее стало известно, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом рассказал пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также российские военные поразили украинских националистов около Гуляйполя боеприпасами «Солнцепека». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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