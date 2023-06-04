Российские военные уничтожают огнеметной системой «Солнцепек» украинские силы на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, прикрепив видео с работой установки.
«Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве. Слова передает РИА Новости. Отмечается, что работа системы происходит за счет автоматического прицела.
Ранее стало известно, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом рассказал пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также российские военные поразили украинских националистов около Гуляйполя боеприпасами «Солнцепека». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, передает телеканал 360.
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