Минобороны: российская система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР 25 мая 2023 в 07:46 Размер текста - 17 + Опорные пункты ВСУ в ДНР были поражены огнеметной системой «Солнцепек» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом заявил пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «Экипажем тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости. В конце апреля издание 19FortyFive сообщало, что армия России продвинулась в Донецкой Народной республике (ДНР) к населенному пункту в Ясиноватском районе, используя системы РСЗО ТОС-1А «Солнцепек». Огнеметная система была прикреплена к танку Т-72. По словам начальника службы РХБЗ ВДВ полковник Алексея Гончарова, данное оружие не имеет аналогов на Западе, оно наводит панику на противников России, передает телеканал 360. Система «Солнцепек» способна поражать цели на расстоянии до 6200 метров. Она работает в несколько этапов: сначала на область поражения распыляется аэрозоль, а потом он поджигается. Таким образом выжигается кислород и создается отрицательное давление. Огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского (ДНР). Об этом заявил пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «Экипажем тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости. В конце апреля издание 19FortyFive сообщало, что армия России продвинулась в Донецкой Народной республике (ДНР) к населенному пункту в Ясиноватском районе, используя системы РСЗО ТОС-1А «Солнцепек». Огнеметная система была прикреплена к танку Т-72. По словам начальника службы РХБЗ ВДВ полковник Алексея Гончарова, данное оружие не имеет аналогов на Западе, оно наводит панику на противников России, передает телеканал 360. Система «Солнцепек» способна поражать цели на расстоянии до 6200 метров. Она работает в несколько этапов: сначала на область поражения распыляется аэрозоль, а потом он поджигается. Таким образом выжигается кислород и создается отрицательное давление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям