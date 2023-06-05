WP: ВСУ тренировались для наступления на компьютерах

Украинские командиры разрабатывали план атак, где прогнозируется реакция российских солдат Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы готовились к контрнаступлению на компьютерах. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Командиры планировали атаки в специальной программе, где прогнозируется реакция российских сил.

«Руководство бригады тренировались на компьютерах, имитирующие ситуации, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни», — говорится в материале . Отмечается, что украинские командиры составляли план атак в программе, где им показывались результаты — как могут отреагировать российские солдаты и где они могут совершить прорыв.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские бойцы готовы начать контрнаступление. Однако у него есть опасения, что наступление может обойтись Киеву очень дорого. В ходе атаки Украина потеряет большое количество военных, потому что у России есть превосходство в воздухе. Замглавы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что украинские солдаты могут начать контрнаступление, однако им не хватает вооружений. он отметил, что Зеленский посетил много стран, чтобы договориться об увеличении поставок оружия, передает телеканал 360.