На тюменской реке обнаружили массовую гибель рыбы. Фото, видео

05 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Также жители жалуются на неприятный запах, который исходит от реки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области на реке Туре жители обнаружили массовую гибель рыбы. Также по словам очевидцев, от реки исходит неприятный запах канализации. Об этом URA.RU рассказал местный житель Александр Шешуков. «От поселка Ембаево в сторону Антипино сразу чувствуется запах. У берега видел мертвых щук», — рассказал URA.RU Шешуков. В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» другие жители также отметили массовую гибель рыбы. По словам тюменцев, песок на берегу водоема стал черным. «На нашей реке Туре сейчас происходит что-то очень нехорошее. <…> Очень много мертвой рыбы плавает от Антипино и минимум до деревни Мальково. Я думаю, это все видели рыбаки, что рыбачили в выходные на Туре в тех краях», — сообщил в группе «ЧС Тюмень» житель. Агентство URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюменской области на реке Туре жители обнаружили массовую гибель рыбы. Также по словам очевидцев, от реки исходит неприятный запах канализации. Об этом URA.RU рассказал местный житель Александр Шешуков. «От поселка Ембаево в сторону Антипино сразу чувствуется запах. У берега видел мертвых щук», — рассказал URA.RU Шешуков. В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» другие жители также отметили массовую гибель рыбы. По словам тюменцев, песок на берегу водоема стал черным. «На нашей реке Туре сейчас происходит что-то очень нехорошее. <…> Очень много мертвой рыбы плавает от Антипино и минимум до деревни Мальково. Я думаю, это все видели рыбаки, что рыбачили в выходные на Туре в тех краях», — сообщил в группе «ЧС Тюмень» житель. Агентство URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.