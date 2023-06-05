ГКНБ Киргизии предотвратил попытку государственного переворота в стране
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которые хотели устроить государственный переворот в стране. Об этом сообщили источники местного издания.
«ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота», — говорится в сообщении агентства
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