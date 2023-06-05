В Киргизии сорвали попытку госпереворота. Видео

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Киргизия. Чолпон-Ата, силовики, спецназ, спецура
ГКНБ Киргизии предотвратил попытку государственного переворота в стране Фото:

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которые хотели устроить государственный переворот в стране. Об этом сообщили источники местного издания.

«ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота», — говорится в сообщении агентства 24.kg. Отмечается, что группа лиц планировала захватить власть насильственным путем. Личности задержанных пока не установлены.

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которые хотели устроить государственный переворот в стране. Об этом сообщили источники местного издания. «ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота», — говорится в сообщении агентства 24.kg. Отмечается, что группа лиц планировала захватить власть насильственным путем. Личности задержанных пока не установлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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