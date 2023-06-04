Миасский автозавод построит цех для нового конвейера

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) построит сборочный корпус с новым конвейером. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, возвести объект планируют к декабрю 2024 года.
«Сборочный корпус будет построен на автозаводе по адресу проспект Автозаводцев, 1. Проект будет реализован до декабря 2024 года», — отметили URA.RU на автозаводе.
В эксплуатацию цех введут в 2025 году. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал».
При возведении нового объекта завод выступит заказчиком. Для этого предприятие вступило в марте в саморегулируемую организацию строителей с допусками к работам по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства по договору подряда.
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