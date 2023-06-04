Миасский автозавод построит цех для нового конвейера

В 2025 году автозавод «Урал» в Миассе запустит второй конвейер

05 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

По планам новый сборочный конвейер заработает в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) построит сборочный корпус с новым конвейером. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, возвести объект планируют к декабрю 2024 года. «Сборочный корпус будет построен на автозаводе по адресу проспект Автозаводцев, 1. Проект будет реализован до декабря 2024 года», — отметили URA.RU на автозаводе. В эксплуатацию цех введут в 2025 году. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал». При возведении нового объекта завод выступит заказчиком. Для этого предприятие вступило в марте в саморегулируемую организацию строителей с допусками к работам по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства по договору подряда.

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) построит сборочный корпус с новым конвейером. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, возвести объект планируют к декабрю 2024 года. «Сборочный корпус будет построен на автозаводе по адресу проспект Автозаводцев, 1. Проект будет реализован до декабря 2024 года», — отметили URA.RU на автозаводе. В эксплуатацию цех введут в 2025 году. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал». При возведении нового объекта завод выступит заказчиком. Для этого предприятие вступило в марте в саморегулируемую организацию строителей с допусками к работам по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства по договору подряда.