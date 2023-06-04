04 июня 2023

Миасский автозавод построит цех для нового конвейера

В 2025 году автозавод «Урал» в Миассе запустит второй конвейер
© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, конвейер, автозавод, аз урал, группа газ, автомобиль урал
По планам новый сборочный конвейер заработает в 2025 году Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) построит сборочный корпус с новым конвейером. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, возвести объект планируют к декабрю 2024 года.

«Сборочный корпус будет построен на автозаводе по адресу проспект Автозаводцев, 1. Проект будет реализован до декабря 2024 года», — отметили URA.RU на автозаводе.

В эксплуатацию цех введут в 2025 году. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал».

При возведении нового объекта завод выступит заказчиком. Для этого предприятие вступило в марте в саморегулируемую организацию строителей с допусками к работам по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства по договору подряда.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) построит сборочный корпус с новым конвейером. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, возвести объект планируют к декабрю 2024 года. «Сборочный корпус будет построен на автозаводе по адресу проспект Автозаводцев, 1. Проект будет реализован до декабря 2024 года», — отметили URA.RU на автозаводе. В эксплуатацию цех введут в 2025 году. Основным назначением корпуса станет сборка и окраска автомобилей «Урал». При возведении нового объекта завод выступит заказчиком. Для этого предприятие вступило в марте в саморегулируемую организацию строителей с допусками к работам по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства по договору подряда.
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