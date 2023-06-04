В ХМАО бывшего менеджера нефтяной компании осудят за взятки

05 июня 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО направила дело бывшего менеджера нефтяной компании в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО за взятки будут судить бывшего сотрудника нефтяной компании, занимавшего руководящий пост в одном из подразделений. Сайт прокуратуры сообщает, что экс-менеджер незаконно получил почти четыре млн рублей за приемку работ по договорам на капитальный ремонт и освоение скважин. «Обвиняемый получал незаконное денежное вознаграждение за совершение действий и бездействия в интересах коммерческой организации: он беспрепятственно принимал выполненные работы в рамках исполнения договоров на капитальный ремонт и освоение скважин, а также не организовывал претензионную работу по выявленным недостаткам при исполнении договоров. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила 3,8 млн рублей», — указано на сайте. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ханты-Мансийский районный суд. По информации от источника URA.RU, перед судом предстанет сотрудник «Газпромнефть-Хантос» Руслан Колодяжный. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО осудили за взятки бывшего директора филиала окружного Управления капитального строительства. Он брал вознаграждение за приемку работ на главном долгострое региона — центральной больнице в Нижневартовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО за взятки будут судить бывшего сотрудника нефтяной компании, занимавшего руководящий пост в одном из подразделений. Сайт прокуратуры сообщает, что экс-менеджер незаконно получил почти четыре млн рублей за приемку работ по договорам на капитальный ремонт и освоение скважин. «Обвиняемый получал незаконное денежное вознаграждение за совершение действий и бездействия в интересах коммерческой организации: он беспрепятственно принимал выполненные работы в рамках исполнения договоров на капитальный ремонт и освоение скважин, а также не организовывал претензионную работу по выявленным недостаткам при исполнении договоров. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила 3,8 млн рублей», — указано на сайте. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ханты-Мансийский районный суд. По информации от источника URA.RU, перед судом предстанет сотрудник «Газпромнефть-Хантос» Руслан Колодяжный. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО осудили за взятки бывшего директора филиала окружного Управления капитального строительства. Он брал вознаграждение за приемку работ на главном долгострое региона — центральной больнице в Нижневартовске.