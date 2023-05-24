Бойцы специальной военной операции (СВО) из Шадринска Курганской области показали, как они живут в окопах. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Шадринск, Курганская область. Быт после тяжелых смен проводим на летней кухне. Сейчас пацаны кто на рабочке, кто на посту. 99% всего, что сделано тут, это куплено и сделано нами», — так о своем быте рассказывает шадринский боец спецоперации.
Боец рассказал, что в данном жилище они живут с января. Как указано в посте группы «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в социальной сети «ВКонтакте», бойцы из 15 бригады. Сам житель Шадринска рассказал, что в их жилище есть как летняя, так и зимняя кухня. Рядом с домой, которое боец называет «бунгало», находятся окопы.
Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Мужчина находится в зоне боевых действий на Украине.
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