Бойцы СВО из курганского города показали, как живут в окопах. Видео

Бойцы СВО из Шадринска: все куплено и построено на наши средства

25 мая 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО передали привет жителям Шадринска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы специальной военной операции (СВО) из Шадринска Курганской области показали, как они живут в окопах. Об этом сообщается в социальных сетях. «Шадринск, Курганская область. Быт после тяжелых смен проводим на летней кухне. Сейчас пацаны кто на рабочке, кто на посту. 99% всего, что сделано тут, это куплено и сделано нами», — так о своем быте рассказывает шадринский боец спецоперации. Боец рассказал, что в данном жилище они живут с января. Как указано в посте группы «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в социальной сети «ВКонтакте», бойцы из 15 бригады. Сам житель Шадринска рассказал, что в их жилище есть как летняя, так и зимняя кухня. Рядом с домой, которое боец называет «бунгало», находятся окопы. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Мужчина находится в зоне боевых действий на Украине.

Бойцы специальной военной операции (СВО) из Шадринска Курганской области показали, как они живут в окопах. Об этом сообщается в социальных сетях. «Шадринск, Курганская область. Быт после тяжелых смен проводим на летней кухне. Сейчас пацаны кто на рабочке, кто на посту. 99% всего, что сделано тут, это куплено и сделано нами», — так о своем быте рассказывает шадринский боец спецоперации. Боец рассказал, что в данном жилище они живут с января. Как указано в посте группы «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в социальной сети «ВКонтакте», бойцы из 15 бригады. Сам житель Шадринска рассказал, что в их жилище есть как летняя, так и зимняя кухня. Рядом с домой, которое боец называет «бунгало», находятся окопы. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Мужчина находится в зоне боевых действий на Украине.