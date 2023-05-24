24 мая 2023

Бойцы СВО из курганского города показали, как живут в окопах. Видео

Бойцы СВО из Шадринска: все куплено и построено на наши средства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы СВО передали привет жителям Шадринска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы специальной военной операции (СВО) из Шадринска Курганской области показали, как они живут в окопах. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Шадринск, Курганская область. Быт после тяжелых смен проводим на летней кухне. Сейчас пацаны кто на рабочке, кто на посту. 99% всего, что сделано тут, это куплено и сделано нами», — так о своем быте рассказывает шадринский боец спецоперации.

Боец рассказал, что в данном жилище они живут с января. Как указано в посте группы «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в социальной сети «ВКонтакте», бойцы из 15 бригады. Сам житель Шадринска рассказал, что в их жилище есть как летняя, так и зимняя кухня. Рядом с домой, которое боец называет «бунгало», находятся окопы.

Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Мужчина находится в зоне боевых действий на Украине.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы специальной военной операции (СВО) из Шадринска Курганской области показали, как они живут в окопах. Об этом сообщается в социальных сетях. «Шадринск, Курганская область. Быт после тяжелых смен проводим на летней кухне. Сейчас пацаны кто на рабочке, кто на посту. 99% всего, что сделано тут, это куплено и сделано нами», — так о своем быте рассказывает шадринский боец спецоперации. Боец рассказал, что в данном жилище они живут с января. Как указано в посте группы «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в социальной сети «ВКонтакте», бойцы из 15 бригады. Сам житель Шадринска рассказал, что в их жилище есть как летняя, так и зимняя кухня. Рядом с домой, которое боец называет «бунгало», находятся окопы. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Мужчина находится в зоне боевых действий на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...