Российским военным в зоне СВО помогает новая «ЧВК ДеVчата»

Неравнодушные девушки из Санкт-Петербурга организовали гуманитарный проект «ЧВК ДеVчата», который помогает бойцам на фронте и раненым в госпиталях. Об этом петербурженки рассказали корреспонденту URA.RU. Проект поддерживает женщин, чьи мужья находятся в зоне спецоперации.
«Сокращение ЧВК означает „Честные Верные Красивые“, а DеVчата — это наш способ показать, что мы — те девушки, которые ради помощи защитникам Родины готовы отдать все свои силы», — поделилась Ольга. Подчеркивается, что петербурженки занимаются сбором медикаментов и вещей, которые необходимы военным на фронте. Они также поддерживают раненых солдат, которые попали в госпиталь.
Отмечается, что оружие у «ЧВК» — это забота, поддержка и любовь, а не пушки и автоматы. Деятельность проекта также включает в себя помощь женщинам, чьи мужья находятся на службе и которые нуждаются в поддержке и понимании. «Наш главный принцип — показать военным, что искренне ценим их труд и готовы сделать все, чтобы облегчить им условия на службе. Мы ценим каждого, кто сегодня защищает нашу страну и желаем всем им здоровья и терпения!» — подчеркнули девушки.
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