Российским военным в зоне СВО помогает новая «ЧВК ДеVчата»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
Проект «ЧВК ДеVчата» помогает женщинам, чьи мужья оказались на службе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неравнодушные девушки из Санкт-Петербурга организовали гуманитарный проект «ЧВК ДеVчата», который помогает бойцам на фронте и раненым в госпиталях. Об этом петербурженки рассказали корреспонденту URA.RU. Проект поддерживает женщин, чьи мужья находятся в зоне спецоперации.

«Сокращение ЧВК означает „Честные Верные Красивые“, а DеVчата — это наш способ показать, что мы — те девушки, которые ради помощи защитникам Родины готовы отдать все свои силы», — поделилась Ольга. Подчеркивается, что петербурженки занимаются сбором медикаментов и вещей, которые необходимы военным на фронте. Они также поддерживают раненых солдат, которые попали в госпиталь.

Отмечается, что оружие у «ЧВК» — это забота, поддержка и любовь, а не пушки и автоматы. Деятельность проекта также включает в себя помощь женщинам, чьи мужья находятся на службе и которые нуждаются в поддержке и понимании. «Наш главный принцип — показать военным, что искренне ценим их труд и готовы сделать все, чтобы облегчить им условия на службе. Мы ценим каждого, кто сегодня защищает нашу страну и желаем всем им здоровья и терпения!» — подчеркнули девушки.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неравнодушные девушки из Санкт-Петербурга организовали гуманитарный проект «ЧВК ДеVчата», который помогает бойцам на фронте и раненым в госпиталях. Об этом петербурженки рассказали корреспонденту URA.RU. Проект поддерживает женщин, чьи мужья находятся в зоне спецоперации. «Сокращение ЧВК означает „Честные Верные Красивые“, а DеVчата — это наш способ показать, что мы — те девушки, которые ради помощи защитникам Родины готовы отдать все свои силы», — поделилась Ольга. Подчеркивается, что петербурженки занимаются сбором медикаментов и вещей, которые необходимы военным на фронте. Они также поддерживают раненых солдат, которые попали в госпиталь. Отмечается, что оружие у «ЧВК» — это забота, поддержка и любовь, а не пушки и автоматы. Деятельность проекта также включает в себя помощь женщинам, чьи мужья находятся на службе и которые нуждаются в поддержке и понимании. «Наш главный принцип — показать военным, что искренне ценим их труд и готовы сделать все, чтобы облегчить им условия на службе. Мы ценим каждого, кто сегодня защищает нашу страну и желаем всем им здоровья и терпения!» — подчеркнули девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...