Пенсионерка из Екатеринбурга после смерти племянника на СВО стала волонтером. Фото

05 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка вяжет варежки солдатам на передовую Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После гибели племянника на спецоперации жительница Екатеринбурга Анжелика Елсукова, которая всю жизнь проработала на железной дороге, выйдя на пенсию, стала помогать семьям участников СВО. Женщина вяжет варежки солдатам на передовую. Сейчас она стала социальным координатором в региональном Фонде «Защитники Отечества». Историю екатеринбурженки URA.RU рассказали в фонде. «Анжелика Елсукова трудилась на железной дороге. Выйдя на пенсию, стала волонтером: помогала женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работала в православном приюте „Нечаянная радость“. С началом СВО участвовала в акциях по сбору всего необходимого нашим воинам, вязала солдатские варежки с верой в то, что они согреют не только руки, но и души наших защитников, напомнят о семье и доме», — поделились в фонде. В начале февраля у Анжелики умер племянник, которому она заменила маму. «1 февраля 2023 года погиб мой любимый племянник Вячеслав. Он рано остался без матери и был мне как сын. Доброволец гвардии рядовой разведывательно-штурмовой группы ВДВ. Наш герой. Встречаясь с ребятами — сослуживцами Вячеслава, я узнала, что многим требуется помощь: правовая, медицинская, психологическая, консультативная», — отметила Елсукова. По словам Анжелики, для работы с семьями, чьи родные защищают родину на СВО, нужен человек, который знает все проблемы и чаяния, поможет решить возникающие вопросы. «Считаю своим долгом работать здесь. Когда мне предложили стать социальным координатором, я, оценив свои силы, согласилась. Прежняя работа дала мне большой опыт решения задач в разных сферах, приучила к дисциплине, стремлению всегда добиваться поставленных целей, умению спокойно и взвешенно реагировать на любую сложную ситуацию. А волонтерство в полной мере позволило ощутить, как важно в нашей жизни неравнодушие и терпение», — заявила жительница уральской столицы. «Сейчас наш небольшой коллектив нарабатывает базу тех, кому необходима поддержка, формирует группы запросов, просчитывает алгоритмы взаимодействия между различными структурами для решения поставленных перед нами задач. Мы должны помочь ветеранам СВО, обратившимся в Фонд „Защитники Отечества“. Они все — герои!», — резюмировали в свердловском Фонде «Защитники Отечества». Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Цель фонда — организовать персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Анжелика Елсукова стала волонтером и помогает семьям участников СВО Фото: Фонд «Защитники Отечества» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После гибели племянника на спецоперации жительница Екатеринбурга Анжелика Елсукова, которая всю жизнь проработала на железной дороге, выйдя на пенсию, стала помогать семьям участников СВО. Женщина вяжет варежки солдатам на передовую. Сейчас она стала социальным координатором в региональном Фонде «Защитники Отечества». Историю екатеринбурженки URA.RU рассказали в фонде. «Анжелика Елсукова трудилась на железной дороге. Выйдя на пенсию, стала волонтером: помогала женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работала в православном приюте „Нечаянная радость“. С началом СВО участвовала в акциях по сбору всего необходимого нашим воинам, вязала солдатские варежки с верой в то, что они согреют не только руки, но и души наших защитников, напомнят о семье и доме», — поделились в фонде. В начале февраля у Анжелики умер племянник, которому она заменила маму. «1 февраля 2023 года погиб мой любимый племянник Вячеслав. Он рано остался без матери и был мне как сын. Доброволец гвардии рядовой разведывательно-штурмовой группы ВДВ. Наш герой. Встречаясь с ребятами — сослуживцами Вячеслава, я узнала, что многим требуется помощь: правовая, медицинская, психологическая, консультативная», — отметила Елсукова. По словам Анжелики, для работы с семьями, чьи родные защищают родину на СВО, нужен человек, который знает все проблемы и чаяния, поможет решить возникающие вопросы. «Считаю своим долгом работать здесь. Когда мне предложили стать социальным координатором, я, оценив свои силы, согласилась. Прежняя работа дала мне большой опыт решения задач в разных сферах, приучила к дисциплине, стремлению всегда добиваться поставленных целей, умению спокойно и взвешенно реагировать на любую сложную ситуацию. А волонтерство в полной мере позволило ощутить, как важно в нашей жизни неравнодушие и терпение», — заявила жительница уральской столицы. «Сейчас наш небольшой коллектив нарабатывает базу тех, кому необходима поддержка, формирует группы запросов, просчитывает алгоритмы взаимодействия между различными структурами для решения поставленных перед нами задач. Мы должны помочь ветеранам СВО, обратившимся в Фонд „Защитники Отечества“. Они все — герои!», — резюмировали в свердловском Фонде «Защитники Отечества». Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Цель фонда — организовать персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.