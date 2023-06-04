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Площадь природных пожаров в ЯНАО сократилась в два раза

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, дым, последствия пожара, лес в дыму, муравейнк
В ЯНАО за сутки площадь природных пожаров сократилась с 26 до 12 гектаров Фото:
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В ЯНАО площадь природных пожаров по состоянию на 11 часов 5 июня сократилась с 26 до 12 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа.

«На данный момент в ЯНАО действует один природный пожар в Красноселькупском районе площадью 12 гектаров. Очаг пожара локализован, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщило, что по состоянию на 4 июня в округе было замечено два очага природных пожаров. Огонь распространился на территорию площадью в 26 гектаров.

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В ЯНАО площадь природных пожаров по состоянию на 11 часов 5 июня сократилась с 26 до 12 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа. «На данный момент в ЯНАО действует один природный пожар в Красноселькупском районе площадью 12 гектаров. Очаг пожара локализован, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило, что по состоянию на 4 июня в округе было замечено два очага природных пожаров. Огонь распространился на территорию площадью в 26 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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