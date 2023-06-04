Площадь природных пожаров в ЯНАО сократилась в два раза

В ЯНАО за сутки площадь природных пожаров сократилась с 26 до 12 гектаров
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В ЯНАО площадь природных пожаров по состоянию на 11 часов 5 июня сократилась с 26 до 12 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа.
«На данный момент в ЯНАО действует один природный пожар в Красноселькупском районе площадью 12 гектаров. Очаг пожара локализован, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщило, что по состоянию на 4 июня в округе было замечено два очага природных пожаров. Огонь распространился на территорию площадью в 26 гектаров.
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