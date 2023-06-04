04 июня 2023
03 июня 2023

В Тюменской области назвали места, где чаще всего рождаются дети с аномалиями. Список

В Тюменской области за год родился 241 ребенок с врожденными аномалиями
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
В целом за 2022 год в Тюменской области родился 241 ребенок с ВПР Фото:

В Тюменской области составили список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах.

«Врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей и составляют существенную часть в общей заболеваемости и смертности населения. Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5)», — говорится в отчете управления Роспотребнадзора по Тюменской области за 2022 год.

В антирейтинг мест, где чаще всего появляются на свет дети с аномалиями, также вошли:

  • Армизонский район (показатель 58,8 на 1 000 рождений);
  • Казанский район (53,8);
  • Ишим и Ишимский район (52,5);
  • Нижнетавдинский район (45,4);
  • Юргинский район (38,5);
  • Голышмановский район (26,3);
  • Викуловский район (25,3);
  • Абатский район (18,5);
  • Тобольск и Тобольский район (17,0);
  • Ялуторовск и Ялуторовский район (15,9).

Как отмечают специалисты, часто наличие врожденных пороков развития у новорожденных обусловлено неблагоприятными факторами окружающей среды. В Тюменской области аномалии у младенцев в большей степени встречаются у мальчиков.

В 2022 году среди видов ВПР увеличилось число аномалий костно-мышечной, мочевыделительной и нервной систем, глаз, уха, лица и шеи, случаи расщелин губы и неба. Меньше стало пороков, связанных с сердечно-сосудистой системой и изменениями половых органов, а также снизилось число рождений детей с синдромом Дауна. Дети с неизвестным полом в области не рождались уже два года, последний единичный случай фиксировался в 2020 году.

Выделяют эксперты и болезни матерей, при которых высок риск рождения ребенка с аномалиями. Это хронические заболевания верхних дыхательных путей, щитовидной железы, вегетососудистая дистония, эпилепсия, острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей во время беременности, маловодие.

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В Тюменской области составили список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. «Врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей и составляют существенную часть в общей заболеваемости и смертности населения. Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5)», — говорится в отчете управления Роспотребнадзора по Тюменской области за 2022 год. В антирейтинг мест, где чаще всего появляются на свет дети с аномалиями, также вошли: Как отмечают специалисты, часто наличие врожденных пороков развития у новорожденных обусловлено неблагоприятными факторами окружающей среды. В Тюменской области аномалии у младенцев в большей степени встречаются у мальчиков. В 2022 году среди видов ВПР увеличилось число аномалий костно-мышечной, мочевыделительной и нервной систем, глаз, уха, лица и шеи, случаи расщелин губы и неба. Меньше стало пороков, связанных с сердечно-сосудистой системой и изменениями половых органов, а также снизилось число рождений детей с синдромом Дауна. Дети с неизвестным полом в области не рождались уже два года, последний единичный случай фиксировался в 2020 году. Выделяют эксперты и болезни матерей, при которых высок риск рождения ребенка с аномалиями. Это хронические заболевания верхних дыхательных путей, щитовидной железы, вегетососудистая дистония, эпилепсия, острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей во время беременности, маловодие.
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