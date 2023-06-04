В Курганской области уволили главврачей двух больниц

05 июня 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Новые руководители назначены в Катайской ЦРБ и больнице г. Шумиха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сменилось руководство двух больниц — Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумиха. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения региона. «С должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). Одного из главврачей сменил приезжий из Екатеринбурга врач», — рассказал источник. Бывший главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк подтвердил URA.RU информацию об увольнении. «Я ушел с должности главврача по собственному желанию», — сказал Мисюк, на вопрос о дальнейших планах он не ответил. Исполняющей обязанности Катайской ЦРБ назначена Ольга Унегова, ранее работавшая заместителем главврача по лечебной части. По специальности Унегова врач анестезиолог-реаниматолог. В Шумихинской больнице сообщили, что с сегодняшнего дня учреждением руководит врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию о смене главврачей. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что главный врач Катайской районной больницы Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор десятилетней давности. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом Далматовской ЦРБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области сменилось руководство двух больниц — Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумиха. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения региона. «С должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). Одного из главврачей сменил приезжий из Екатеринбурга врач», — рассказал источник. Бывший главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк подтвердил URA.RU информацию об увольнении. «Я ушел с должности главврача по собственному желанию», — сказал Мисюк, на вопрос о дальнейших планах он не ответил. Исполняющей обязанности Катайской ЦРБ назначена Ольга Унегова, ранее работавшая заместителем главврача по лечебной части. По специальности Унегова врач анестезиолог-реаниматолог. В Шумихинской больнице сообщили, что с сегодняшнего дня учреждением руководит врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию о смене главврачей. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что главный врач Катайской районной больницы Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор десятилетней давности. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом Далматовской ЦРБ.