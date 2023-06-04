04 июня 2023
03 июня 2023

В Курганской области уволили главврачей двух больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Новые руководители назначены в Катайской ЦРБ и больнице г. Шумиха Фото:

В Курганской области сменилось руководство двух больниц — Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумиха. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения региона.

«С должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). Одного из главврачей сменил приезжий из Екатеринбурга врач», — рассказал источник.

Бывший главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк подтвердил URA.RU информацию об увольнении. «Я ушел с должности главврача по собственному желанию», — сказал Мисюк, на вопрос о дальнейших планах он не ответил. Исполняющей обязанности Катайской ЦРБ назначена Ольга Унегова, ранее работавшая заместителем главврача по лечебной части. По специальности Унегова врач анестезиолог-реаниматолог.

В Шумихинской больнице сообщили, что с сегодняшнего дня учреждением руководит врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию о смене главврачей. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что главный врач Катайской районной больницы Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор десятилетней давности. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом Далматовской ЦРБ.

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В Курганской области сменилось руководство двух больниц — Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумиха. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения региона. «С должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). Одного из главврачей сменил приезжий из Екатеринбурга врач», — рассказал источник. Бывший главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк подтвердил URA.RU информацию об увольнении. «Я ушел с должности главврача по собственному желанию», — сказал Мисюк, на вопрос о дальнейших планах он не ответил. Исполняющей обязанности Катайской ЦРБ назначена Ольга Унегова, ранее работавшая заместителем главврача по лечебной части. По специальности Унегова врач анестезиолог-реаниматолог. В Шумихинской больнице сообщили, что с сегодняшнего дня учреждением руководит врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию о смене главврачей. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что главный врач Катайской районной больницы Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор десятилетней давности. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом Далматовской ЦРБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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