Челябинцев отправят на учебу в Китай

Челябинские студенты смогут учиться в Китае по программе обмена

Челябинский вуз расширил возможности для учебы студентов в Китае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У студентов из Челябинска стало больше возможностей для учебы за рубежом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), руководство вуза подписало соглашение с еще одним университетом Китая.

«Подписали соглашение об обмене студентами с Хэбэйским институтом международного бизнеса и экономики. Студенты ЧелГУ могут поехать на один семестр в Китай для изучения языка», — отметили URA.RU в ЧелГУ.

Китай является популярным направлением, но не единственным. На 2023—2024 год студенты университета подали заявки на участие в программах академической мобильности также в Венгрию. В настоящий момент ждут результатов по итогам рассмотрения заявлений.

За последние пять лет пик поездок по линии ЧелГУ пришелся на 2019 — 2020 учебный год. Тогда за рубежом обучалось 36 человек: в Словакии, Венгрии и Китае. Затем произошло значительное снижение. Начиная с пандемийного 2020 — 2021 учебного года, за рубежом стажировались от двух до восьми человек в год. На влияние COVID-19 указала и президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Тогда несколько челябинских клиентов, обучавшихся в Великобритании, Чехии, Испании и Франции, вернулись домой и перешли на дистанционные занятия.

Ученые из ЧелГУ продолжают работать с зарубежными партнерами. Среди стран, кроме названых, есть США и Норвегия. Вуз заключил 45 договоров о сотрудничестве с международными организациями, в том числе шесть — с университетами Китая. Лобода заявила, что китайское направление будет развиваться. Количество поездок на учебу туда увеличится, но сначала должно произойти насыщение спроса на другие виды туризма: перелеты для отдыха и деловых целей.