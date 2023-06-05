В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ при попытке наступления

Минобороны РФ: ВСУ при наступлении потеряли до 300 человек личного состава

05 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Украинские войска потеряли сотни человек личного состава, сообщили в Минобороны Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ. «За сутки на данном направлении (В ДНР и в Запорожье при наступлении — прим. URA.RU) уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что враг был повержен группировкой войск «Восток», ударами авиации и артиллерией. Противник не добился своих целей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ. «За сутки на данном направлении (В ДНР и в Запорожье при наступлении — прим. URA.RU) уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что враг был повержен группировкой войск «Восток», ударами авиации и артиллерией. Противник не добился своих целей.