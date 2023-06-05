В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ при попытке наступления

Минобороны РФ: ВСУ при наступлении потеряли до 300 человек личного состава
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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
Украинские войска потеряли сотни человек личного состава, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«За сутки на данном направлении (В ДНР и в Запорожье при наступлении — прим. URA.RU) уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что враг был повержен группировкой войск «Восток», ударами авиации и артиллерией. Противник не добился своих целей.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ. «За сутки на данном направлении (В ДНР и в Запорожье при наступлении — прим. URA.RU) уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что враг был повержен группировкой войск «Восток», ударами авиации и артиллерией. Противник не добился своих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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