В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ при попытке наступления

Украинские войска потеряли сотни человек личного состава, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления потеряли до 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За сутки на данном направлении (В ДНР и в Запорожье при наступлении — прим. URA.RU) уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что враг был повержен группировкой войск «Восток», ударами авиации и артиллерией. Противник не добился своих целей.
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