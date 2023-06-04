04 июня 2023

Начальника ГУФСИН Челябинской области отправили в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске. Челябинск, гуфсин, арсланов михаил
Михаил Арсланов ушел на пенсию по выслуге лет Фото:
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Начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Арсланов отправили на пенсию. По выслуге лет», — рассказал источник.

По данным URA.RU, исполнять обязанности начальника регионального ГУФСИН будет Сергей Бульчук. URA.RU связалось с пресс-службой ведомства, там попросили время для подготовки комментария.

Арсланов руководил региональной службой исполнения наказания с апреля 2022 года. Сам он родом из Якутии. Начинал карьеру в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, затем в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018 — возглавил УФСИН России по Удмуртии.

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Начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Арсланов отправили на пенсию. По выслуге лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, исполнять обязанности начальника регионального ГУФСИН будет Сергей Бульчук. URA.RU связалось с пресс-службой ведомства, там попросили время для подготовки комментария. Арсланов руководил региональной службой исполнения наказания с апреля 2022 года. Сам он родом из Якутии. Начинал карьеру в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, затем в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018 — возглавил УФСИН России по Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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