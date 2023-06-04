Начальника ГУФСИН Челябинской области отправили в отставку

05 июня 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Михаил Арсланов ушел на пенсию по выслуге лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Арсланов отправили на пенсию. По выслуге лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, исполнять обязанности начальника регионального ГУФСИН будет Сергей Бульчук. URA.RU связалось с пресс-службой ведомства, там попросили время для подготовки комментария. Арсланов руководил региональной службой исполнения наказания с апреля 2022 года. Сам он родом из Якутии. Начинал карьеру в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, затем в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018 — возглавил УФСИН России по Удмуртии.

Начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Арсланов отправили на пенсию. По выслуге лет», — рассказал источник. По данным URA.RU, исполнять обязанности начальника регионального ГУФСИН будет Сергей Бульчук. URA.RU связалось с пресс-службой ведомства, там попросили время для подготовки комментария. Арсланов руководил региональной службой исполнения наказания с апреля 2022 года. Сам он родом из Якутии. Начинал карьеру в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, затем в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018 — возглавил УФСИН России по Удмуртии.