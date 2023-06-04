Жители ЯНАО просят отключить отопление, потому что задыхаются в квартирах

05 июня 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Жители Надыма задыхаются из-за жары в квартирах Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) просят власти отключить в квартирах отопление. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», они задыхаются и плавятся от жары. «Дома „Сахара“, пекло, душно. Форточки открыты, батареи закрыты тряпками. А толку то? Где холод обещанный? Задыхаемся и плавимся! Помогите. Я лучше в теплом халате посижу и ночью обогреватель на пару часов включу и выключу, чем вот это вот все. Отрубайте отопление», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый надымчанин». Некоторые горожане в комментариях отметили, что не во всех квартирах жарко. «Кому жарко то? Сегодня в квартире вполне комфортно», — написала Татьяна Мусаева. «Хватит ныть, через три дня +7-9 будет, холодно и сыро. Можно же потерпеть, жар костей не ломит!» — отметила Наталия Сосницкая. «К концу этой недели отключат», — уточнила Анна Ряснова. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в южных городах региона отключили отопление. Решение о завершении отопительного сезона городские власти принимают самостоятельно.

Жители Надыма (ЯНАО) просят власти отключить в квартирах отопление. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», они задыхаются и плавятся от жары. «Дома „Сахара“, пекло, душно. Форточки открыты, батареи закрыты тряпками. А толку то? Где холод обещанный? Задыхаемся и плавимся! Помогите. Я лучше в теплом халате посижу и ночью обогреватель на пару часов включу и выключу, чем вот это вот все. Отрубайте отопление», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый надымчанин». Некоторые горожане в комментариях отметили, что не во всех квартирах жарко. «Кому жарко то? Сегодня в квартире вполне комфортно», — написала Татьяна Мусаева. «Хватит ныть, через три дня +7-9 будет, холодно и сыро. Можно же потерпеть, жар костей не ломит!» — отметила Наталия Сосницкая. «К концу этой недели отключат», — уточнила Анна Ряснова. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в южных городах региона отключили отопление. Решение о завершении отопительного сезона городские власти принимают самостоятельно.