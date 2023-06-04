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Жители ЯНАО просят отключить отопление, потому что задыхаются в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , пенсионерка, скука, одиночество, печаль, бабушка, окно
Жители Надыма задыхаются из-за жары в квартирах Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) просят власти отключить в квартирах отопление. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», они задыхаются и плавятся от жары.

«Дома „Сахара“, пекло, душно. Форточки открыты, батареи закрыты тряпками. А толку то? Где холод обещанный? Задыхаемся и плавимся! Помогите. Я лучше в теплом халате посижу и ночью обогреватель на пару часов включу и выключу, чем вот это вот все. Отрубайте отопление», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый надымчанин».

Некоторые горожане в комментариях отметили, что не во всех квартирах жарко. «Кому жарко то? Сегодня в квартире вполне комфортно», — написала Татьяна Мусаева. «Хватит ныть, через три дня +7-9 будет, холодно и сыро. Можно же потерпеть, жар костей не ломит!» — отметила Наталия Сосницкая. «К концу этой недели отключат», — уточнила Анна Ряснова.

Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в южных городах региона отключили отопление. Решение о завершении отопительного сезона городские власти принимают самостоятельно.

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Жители Надыма (ЯНАО) просят власти отключить в квартирах отопление. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», они задыхаются и плавятся от жары. «Дома „Сахара“, пекло, душно. Форточки открыты, батареи закрыты тряпками. А толку то? Где холод обещанный? Задыхаемся и плавимся! Помогите. Я лучше в теплом халате посижу и ночью обогреватель на пару часов включу и выключу, чем вот это вот все. Отрубайте отопление», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый надымчанин». Некоторые горожане в комментариях отметили, что не во всех квартирах жарко. «Кому жарко то? Сегодня в квартире вполне комфортно», — написала Татьяна Мусаева. «Хватит ныть, через три дня +7-9 будет, холодно и сыро. Можно же потерпеть, жар костей не ломит!» — отметила Наталия Сосницкая. «К концу этой недели отключат», — уточнила Анна Ряснова. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в южных городах региона отключили отопление. Решение о завершении отопительного сезона городские власти принимают самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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