31 мая 2023
30 мая 2023

Власти раскрыли, какие города ЯНАО остались без отопления

Отопительный сезон закончился в южных городах ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
Отопление отключат, когда температура воздуха на протяжении пяти дней выше +8 градусов Фото:

Отопительный сезон закончился в южных городах ЯНАО. Как сообщили в окружном правительстве, на этой неделе планируется отключение отопления в Салехарде.

«Первым на летний сезон переходит юг региона: в Ноябрьске отопительный сезон завершили 27 мая, в Муравленко — 29 мая, следом приостановили свою работу котельные в Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе. Накануне подачу тепла приостановили в Губкинском, Пурпе и деревне Харампур Пуровского района. На этой неделе энергетики планируют отключение тепла в окружной столице», — рассказали в правительстве.

Решение о завершении отопительного сезона мэрии принимают самостоятельно. Подача отопления прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов. В 2022 году отопительный период закончился 16 июля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отопительный сезон закончился в южных городах ЯНАО. Как сообщили в окружном правительстве, на этой неделе планируется отключение отопления в Салехарде. «Первым на летний сезон переходит юг региона: в Ноябрьске отопительный сезон завершили 27 мая, в Муравленко — 29 мая, следом приостановили свою работу котельные в Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе. Накануне подачу тепла приостановили в Губкинском, Пурпе и деревне Харампур Пуровского района. На этой неделе энергетики планируют отключение тепла в окружной столице», — рассказали в правительстве. Решение о завершении отопительного сезона мэрии принимают самостоятельно. Подача отопления прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов. В 2022 году отопительный период закончился 16 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...