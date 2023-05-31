Власти раскрыли, какие города ЯНАО остались без отопления

Отопительный сезон закончился в южных городах ЯНАО. Как сообщили в окружном правительстве, на этой неделе планируется отключение отопления в Салехарде.
«Первым на летний сезон переходит юг региона: в Ноябрьске отопительный сезон завершили 27 мая, в Муравленко — 29 мая, следом приостановили свою работу котельные в Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе. Накануне подачу тепла приостановили в Губкинском, Пурпе и деревне Харампур Пуровского района. На этой неделе энергетики планируют отключение тепла в окружной столице», — рассказали в правительстве.
Решение о завершении отопительного сезона мэрии принимают самостоятельно. Подача отопления прекращается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов. В 2022 году отопительный период закончился 16 июля.
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