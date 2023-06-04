Сломанный пермский арт-объект времен культурной революции восстановят за месяц

В Перми восстановят арт-объект «Жук-скарабей», который был поврежден вандалами на выходных. В музее современного искусства PERMM пообещали восстановить скульптуру в течение месяца.
«Музей современного искусства PERMM планирует отремонтировать арт-объект „Жук-скарабей“ в течение месяца», — сообщает информагентство «Текст» со ссылкой на директора музея Наилю Аллахвердиеву. Ранее стало известно, что вандалы сломали жуку лапы, с помощью которых он опирался на шар.
Арт-объект был создан казахским художником Молдакулом Нарымбетовым во времена пермской «культурной революции» в 2011 году. Скульптура, сделанная полностью из покрышек, изображает жука-скарабея, который катит перед собой гигантский черный шар.
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