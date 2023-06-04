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02 июня 2023

В столице ЯНАО открылся офис для поддержки семей участников СВО

В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества» Фото:

В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества», в который очно могут обратиться военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей. Об открытии первого на Ямале офиса данной общественной организации сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Первый офис организации открылся в бизнес-центре окружной столицы по улице Республики, дом 73, кабинет № 129. „Комитет семей воинов Отечества“ объединяет матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Общественники помогают решать юридические вопросы, оказывают психологическую поддержку и помощь в быту, занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В сообщении уточняется, что офис находится рядом с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Деятельность данного фонда связана с поддержкой действующих ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Обе общественные организации будут работать в тесном взаимодействии друг с другом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылся офис филиала центра «Защитники Отечества». Фонд создан по поручению президента РФ Владимира Путина для эффективной поддержки ветеранов боевых действий.

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В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества», в который очно могут обратиться военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей. Об открытии первого на Ямале офиса данной общественной организации сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Первый офис организации открылся в бизнес-центре окружной столицы по улице Республики, дом 73, кабинет № 129. „Комитет семей воинов Отечества“ объединяет матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Общественники помогают решать юридические вопросы, оказывают психологическую поддержку и помощь в быту, занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В сообщении уточняется, что офис находится рядом с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Деятельность данного фонда связана с поддержкой действующих ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Обе общественные организации будут работать в тесном взаимодействии друг с другом. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылся офис филиала центра «Защитники Отечества». Фонд создан по поручению президента РФ Владимира Путина для эффективной поддержки ветеранов боевых действий.
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