В столице ЯНАО открылся офис для поддержки семей участников СВО

В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества»

05 июня 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества», в который очно могут обратиться военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей. Об открытии первого на Ямале офиса данной общественной организации сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Первый офис организации открылся в бизнес-центре окружной столицы по улице Республики, дом 73, кабинет № 129. „Комитет семей воинов Отечества“ объединяет матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Общественники помогают решать юридические вопросы, оказывают психологическую поддержку и помощь в быту, занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В сообщении уточняется, что офис находится рядом с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Деятельность данного фонда связана с поддержкой действующих ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Обе общественные организации будут работать в тесном взаимодействии друг с другом. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылся офис филиала центра «Защитники Отечества». Фонд создан по поручению президента РФ Владимира Путина для эффективной поддержки ветеранов боевых действий.

В Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества», в который очно могут обратиться военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей. Об открытии первого на Ямале офиса данной общественной организации сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Первый офис организации открылся в бизнес-центре окружной столицы по улице Республики, дом 73, кабинет № 129. „Комитет семей воинов Отечества“ объединяет матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Общественники помогают решать юридические вопросы, оказывают психологическую поддержку и помощь в быту, занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В сообщении уточняется, что офис находится рядом с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Деятельность данного фонда связана с поддержкой действующих ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Обе общественные организации будут работать в тесном взаимодействии друг с другом. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылся офис филиала центра «Защитники Отечества». Фонд создан по поручению президента РФ Владимира Путина для эффективной поддержки ветеранов боевых действий.