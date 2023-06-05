В Свердловскую область придут заморозки

В Свердловской области 6 июня похолодает до +1 градуса
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В Свердловской области ожидается похолодание до +1 градуса Фото:

В ночь на 6 июня в некоторых районах Свердловской области ожидается похолодание до +1 градуса и локальные заморозки по ночам. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Ожидается понижение температуры воздуха до +1, +6. Существует вероятность локальных заморозков на почве», — говорится в telegram-канале синоптика. Он подчеркнул, что это возможно в том случае, если ночью погода будет ясной, а температура понизится до +5.

Среди городов, где похолодает сильнее всего, Пулин выделил Серов, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Красноуфимск. Более теплая погода, по данным синоптика, будет в Екатеринбурге, Асбесте, Талице и Каменске-Уральском.

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В ночь на 6 июня в некоторых районах Свердловской области ожидается похолодание до +1 градуса и локальные заморозки по ночам. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Ожидается понижение температуры воздуха до +1, +6. Существует вероятность локальных заморозков на почве», — говорится в telegram-канале синоптика. Он подчеркнул, что это возможно в том случае, если ночью погода будет ясной, а температура понизится до +5. Среди городов, где похолодает сильнее всего, Пулин выделил Серов, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Красноуфимск. Более теплая погода, по данным синоптика, будет в Екатеринбурге, Асбесте, Талице и Каменске-Уральском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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