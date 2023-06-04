В Тюмени подешевела черешня, но подорожал лук

Помимо черешни в Тюмени заметно подешевели огурцы, картофель, нектарины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подешевела черешня, но подорожал лук. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». Помимо черешни, в меньшую сторону изменилась цена на картофель, огурцы и томаты.

«Подешевели сезонные фрукты и овощи. Например, на черешню у нас сбавилась цена, изначально она у нас заходила по 500 с лишним рублей за килограмм, сейчас — 429 рублей. Но подорожал лук, сейчас он стоит 60, а был дешевле», — рассказала директор магазина «Пятерочка».

Также собеседница агентства отметила, что снизились цены и на другие сезонные фрукты и овощи. Так, резко вниз упала стоимость огурцов: еще месяц назад цена на них начиналась от 300 рублей за килограмм, а сейчас — уже 86 рублей. Также заметно сбросил в цене картофель: стоимость 1 килограмма составляет 19 рублей, ранее эта цена начиналась от 30. Подешевели и нектарины — сейчас цена за килограмм составляет 189 рублей, до этого — 200 с лишним.