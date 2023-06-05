В США забеспокоились из-за атак ВСУ на Россию

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Атаки ВСУ на Россию могут повлиять на эскалацию конфликта на Украине, заявил Марк Милли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Риск возможной эскалации существует всегда, и США тщательно следят за атаками ВСУ на Россию. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.

«США наблюдают за атаками ВСУ на Россию и признают риск эскалации украинского конфликта из-за таких действий», — передает слова Милли телеканал CNN. Он добавил, что под такими действиями подразумеваются удары украинских беспилотников по Москве и обстрел в Белгороде.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Украина нарушает договоренности с Западом об использовании оружия США и Евросоюза только в оборонительных целях, и не для атак на территории России. Официальные представители США выразили недовольство действиями Киева. Одна из таких атак была направлена на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о тщательном выяснении обстоятельств происшествия, которое произошло 30 мая, передают «Дни.ру».

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Риск возможной эскалации существует всегда, и США тщательно следят за атаками ВСУ на Россию. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. «США наблюдают за атаками ВСУ на Россию и признают риск эскалации украинского конфликта из-за таких действий», — передает слова Милли телеканал CNN. Он добавил, что под такими действиями подразумеваются удары украинских беспилотников по Москве и обстрел в Белгороде. Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Украина нарушает договоренности с Западом об использовании оружия США и Евросоюза только в оборонительных целях, и не для атак на территории России. Официальные представители США выразили недовольство действиями Киева. Одна из таких атак была направлена на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о тщательном выяснении обстоятельств происшествия, которое произошло 30 мая, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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