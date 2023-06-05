В США забеспокоились из-за атак ВСУ на Россию

Риск возможной эскалации существует всегда, и США тщательно следят за атаками ВСУ на Россию. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.
«США наблюдают за атаками ВСУ на Россию и признают риск эскалации украинского конфликта из-за таких действий», — передает слова Милли телеканал CNN. Он добавил, что под такими действиями подразумеваются удары украинских беспилотников по Москве и обстрел в Белгороде.
Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Украина нарушает договоренности с Западом об использовании оружия США и Евросоюза только в оборонительных целях, и не для атак на территории России. Официальные представители США выразили недовольство действиями Киева. Одна из таких атак была направлена на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о тщательном выяснении обстоятельств происшествия, которое произошло 30 мая, передают «Дни.ру».
Риск возможной эскалации существует всегда, и США тщательно следят за атаками ВСУ на Россию. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. «США наблюдают за атаками ВСУ на Россию и признают риск эскалации украинского конфликта из-за таких действий», — передает слова Милли телеканал CNN. Он добавил, что под такими действиями подразумеваются удары украинских беспилотников по Москве и обстрел в Белгороде. Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Украина нарушает договоренности с Западом об использовании оружия США и Евросоюза только в оборонительных целях, и не для атак на территории России. Официальные представители США выразили недовольство действиями Киева. Одна из таких атак была направлена на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о тщательном выяснении обстоятельств происшествия, которое произошло 30 мая, передают «Дни.ру».